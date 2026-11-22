روبيو في رسالة لمناسبة الاستقلال: الولايات المتحدة تجدد دعمها للبنان بسيادة كاملة وسلام مع جيرانه

وزعت السفارة الاميركية في بيروت نص رسالة وجهها وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو لمناسبة اليوم الوطني للبنان جاء فيها: "تتقدم الولايات المتحدة الأميركية بالتهنئة إلى الشعب اللبناني لمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلاله. لقد أظهر الشعب اللبناني موهبةً استثنائيةً وقدرةً على الصمود، سواء داخل الوطن أو في أوساط الاغتراب. وبهذه المناسبة، تؤكد الولايات المتحدة مجدداً دعمها للبنان يتمتع بسيادة كاملة، ويعيش في سلام مع جيرانه، ويخضع للمساءلة أمام مواطنيه فقط.سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ونتطلع قدماً إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا".