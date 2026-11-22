أبو فاعور يستذكر بيار الجميل: يقوم لبنان عندما يتصالح الشهداء

كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على "إكس": "من أقاصي المسافات السياسية والفكرية، التقينا على ضفاف لبنان السيد المستقل عن الوصاية وعن الاحتلال، على ضفاف ١٤ آذار، وكانت شخصيته الدمثة الطيبة الشجاعة تلغي كل المسافات، وكانت صداقته فوق كل اعتبار سياسي. رحم الله شهيد السيادة والاستقلال، رحم الله بيار شهيد لبنان، ورحم الله كل شهداء لبنان، أياً كانت منابتهم وجهاتهم. يقوم لبنان عندما يتصالح الشهداء".