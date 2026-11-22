مثّلت وزيرة البيئة تمارا الزين رئيس الجمهورية في المراسم التي أُقيمت في قلعة راشيا بمناسبة عيد الاستقلال، وتخلّلها استعراض ثلّة عسكرية، بحضور قائمقام راشيا وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير وفرق كشفية.

وقد ألقت الزين كلمة مقتضبة استهلّتها بقول سعيد عقل من أبيات قصيدة " بلادي أنا"، "وطني الحبّ، ليس في الحبّ حقدُ، فهو نورٌ فلا يضلُّ".

وأكدت أنه "في عيد الاستقلال، يبقى حبّ لبنان أكبر من أن يُختزل بحدود الجغرافيا أو أن تحصره حقبةٌ من التاريخ، فهو انتماءٌ إلى أرضٍ وكرامةٍ وتضحيات، وإيمانٌ بوطن يستحقّ الحرية والسيادة كاملتين".

وقالت: "هذا العام، نستحضر ذكرى الاستقلال ونتطلّع إلى اليوم الذي يكتمل فيه معناه بتحرير الجنوب من الاحتلال، فتعود الأرض إلى أهلها، وتُصان السيادة على كامل تراب الوطن".

وختمت ببيتٍ للشاعر نفسه:

"كنّا ونبقى لأنّا المؤمنونَ بهِ

وبعدُ فَلْيَسَعْ الأبطالَ ميدانُ".

وعلى هامش المراسم، بحثت الزين مع مستقبليها الأوضاع في المنطقة.