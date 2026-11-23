توضيح من وزارة الصحة حول آلية التغطية الإستشفائية لغير المضمونين

صدر عن وزارة الصحة العامة تعميم يوضح آلية التغطية الإستشفائية التي يتم اعتمادها للبنانيين غير المضمونين وفق التالي:



- في المستشفيات الخاصة يتم اعتماد الآلية التي كانت معتمدة قبل الحرب في استقبال وتغطية المرضى اللبنانيين الذين لا يملكون أي جهة ضامنة.



- في المستشفيات الحكومية يستمر العمل في آلية التغطية الكاملة بنسبة 100% للبنانيين الذين لا يملكون أي جهة ضامنة، وذلك لكافة الأعمال الطبية والجراحية الإستشفائية المعتمدة من قبل الوزارة بما فيها خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال وخدمات الولادات من دون تحميل المريض كلفة تغطية أي جزء من هذه التكاليف.