في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم السير وإزالة التعديات عن الأملاك العامة، وبتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تواصل دائرة السير في بلدية بيروت أعمال إزالة المخالفات والعوائق والتعديات على الأملاك العامة في عدد من مناطق العاصمة بمؤازرة فوج حرس بيروت .

وشملت الأعمال إعادة ترتيب البلوكات الإسمنتية في منطقة زقاق البلاط، وتحديداً في محيط مسجد زقاق البلاط، بما يساهم في تسهيل حركة المرور وإزالة العوائق التي كانت تتسبب بتضييق الطريق وإعاقة حركة السيارات والمارة.

كما جرى رفع مولّد كهربائي كان موضوعاً بصورة مخالفة على الأملاك العامة في منطقة رأس النبع، وإزالة عدد من التعديات في المنطقة، إضافة إلى رفع أكشاك أُقيمت بصورة غير قانونية على الأملاك العامة.

وامتدت الإجراءات لتشمل منطقة بدارو، حيث جرى إزالة عدد من المخالفات والتعديات التي تشغل الأملاك العامة بصورة غير قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الحرص على صون الأملاك العامة، وتسهيل حركة السير، وتعزيز السلامة والتنظيم في شوارع العاصمة، بما يضمن حق المواطنين في استخدام الطرقات والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.