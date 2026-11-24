بري يدعو الى جلسة عامة الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الإثنين 30 تشرين الثاني 2026، وذلك لإستكمال جدول أعمال الجلسة العامة السابقة التي عقدت بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026.