سفارة البرازيل تهنّئ لبنان في الذكرى الـ83 لاستقلاله

هنّأت سفارة البرازيل في لبنان الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، معربةً عن "أحرّ التهاني وأطيب التمنيات للبنان بالسلام والاستقرار والازدهار".



ولفتت السفارة في بيان إلى أن" 22 تشرين الثاني يُحتفل به أيضًا في البرازيل باعتباره يوم الجالية اللبنانية، اذ يرمز هذا التاريخ الى عمق الروابط التاريخية والثقافية وأواصر الصداقة المتينة التي تجمع البلدين"، متمنيةً للشعب اللبناني "مستقبلًا يسوده السلام والاستقرار والازدهار".