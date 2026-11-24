سلام استقبل وفدا نيابيا فرنسيا وتأكيد ضرورة استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفداً من النواب الفرنسيين ضمّ كارول غيّوم (Carole Guillem) وبيار بريبيتيتش (Pierre Pribetich) وجان بول لوكوك (Jean-Paul Lecoq)، في حضور السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل (Patrick Durel).



وتم خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وضرورة استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إضافةً إلى مسار الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها.