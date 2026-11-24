الزين تستقبل الممثّل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي... وإشادة بالنقلة النوعية التي حقّقتها وزارة البيئة

وضعت وزيرة البيئة تمارا الزين تطوير قدرات الوزارة وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ أولوياتها البيئية والمناخية في صلب محادثاتها مع الممثّل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، أليساندرو مراكيتش، الذي استقبلته في مكتبها بالوزارة للبحث في برنامج التعاون للمرحلة المقبلة.



وقد أشاد مراكيتش بالنقلة النوعية التي حقّقتها وزارة البيئة خلال عامي 2025 و2026. وخصّ بالذكر مشروع القانون الرامي إلى إعادة تنظيم الوزارة وتحديد مهامها، الذي أُعدّ بإشراف الزين، معتبراً أنّ المشروع يعكس رؤيتها لتطوير عمل الوزارة، وأنّ الهيكلية المقترحة، متى أُقرّ القانون، يمكن أن تشكّل نموذجاً يُحتذى به في وزارات أخرى.



وأكدت الوزيرة الذين من جهتها، أنّ الأولويات التي تحدّدها الوزارة في كلّ قطاع هي المنطلق لتوجيه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدةً على دوره في مواكبة سياساتها ودعم تنفيذها.



كما تطرق البحث الى سبل استقطاب الاستثمارات الخضراء وتفعيل آليات التمويل البيئي والمناخي، إلى جانب تعزيز قدرات الوزارة المؤسسية، ودعم التربية البيئية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.



واستعرضت الزين ومراكيتش ما أثمره التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، ولا سيّما في إدارة النفايات الصلبة، ومواجهة تغيّر المناخ، ودعم المحميّات الطبيعية، وحشد التمويل للمشاريع البيئية.