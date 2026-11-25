قبلان أيّد احتجاج قطاع النقل البري: البلد يلفظ أنفاسه ولن نصبر على سياسات الإفقار ونهب الدولة

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي:



"أيها اللبنانيون، لا بد من حراك ومعارضة مهنية ونقابية ومعيشية ومواطنية قوية ومتصاعدة، لأنّ السلطة الحالية تعتاش على جنائز الفقر والجوع والإفلاس والنهب المالي والنزيف الاقتصادي والتضخم والبطالة والفلتان الشامل فضلاً عن الفشل السياسي ودولة الدكاكين والمقاولين".



أضاف: "لذا فإننا ندعم بشدة احتجاج قطاع النقل البري بكل لبنان بخلاف خصومتنا الجذرية بوجه الإضراب التحذيري لحيتان المصارف اللبنانية التي نهبت بشراكة الدولة أموال المودعين وتركت الناس في قلب قاع مالي ونقدي لا سابق له بتاريخ لبنان".



ختم: " اليوم البلد يلفظ أنفاسه بسبب عنترية السلطة التنفيذية وحكومتها الفاشلة التي تجلد الناس بالضرائب والإستنزاف والهروب الصادم من الحلول، ولن نصبر على سياسات الإفقار والإستنزاف ونهب الدولة ولعبة المزاريب وتقاسم الجبنة، ولا بد من حلّ ولا حلّ مع هوس ونزعة السلطة التنفيذية الحالية التي تعيش فوق بحر من جنائز وأسى وأنين شعبها الذي يدفع ثمن سياساتها الإنتحارية".