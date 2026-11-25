سامي الجميّل استقبل ميشال الدويهي... وتأكيد مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب ميشال الدويهي بحضور المعاون السياسي سيرج داغر.



وجرى عرض للمشهد اللبناني العام والتطورات السياسية الراهنة وتأكيد مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة.