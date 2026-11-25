الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
رجّي يستقبل سفراء روسيا والصين وكوبا وطاجيكستان ويبحث الوضع في الجنوب بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2026-11-25 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجّي يستقبل سفراء روسيا والصين وكوبا وطاجيكستان ويبحث الوضع في الجنوب بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، وبحث معه في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، وضرورة تفادي أي فراغ أمني عقب انسحابها. كما جرى التطرّق إلى المنتدى العربي الروسي الذي سيشارك فيه رجّي في موسكو في 23 كانون الثاني. وجدّد السفير روداكوف تأكيد دعم بلاده لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.
كما التقى رجّي سفير الصين تشن تشو أندونغ، وتناول معه آفاق التعاون بين البلدين. وأكّد السفير الصيني" دعم بلاده لسيادة لبنان واستقلاله"، منوّهاً "بدوره في المنطقة وحرص بكين على استقراره وازدهاره". من جهته، شكر رجّي الصين على دعمها المتواصل، مثمّناً مساعداتها الاقتصادية، ومؤكداً "رغبة لبنان في تطوير الشراكة معها بما يخدم مصلحة الطرفين".
وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير رجي سفير كوبا خورخي ليون كروز الذي زاره مودّعاً لانتهاء مهامه، فشكره على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتمنّى له التوفيق.
كما بحث مع سفير طاجيكستان غير المقيم زبيد الله زبيد زاده في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
والتقى رجّي أيضاً سفير لبنان المعيّن لدى المغرب غسان المعلّم، قبيل سفره لتسلّم مهامه الجديدة.
أخبار لبنان
يستقبل
سفراء
روسيا
والصين
وكوبا
وطاجيكستان
ويبحث
الوضع
الجنوب
انتهاء
ولاية
"اليونيفيل"
التالي
جابر إستقبل وفدا إماراتيا وتابع مراحل تطويع ٣٠٠ خفير متمرّن في الضابطة الجمركية و١٥٠ مساعدا في الادارة الجمركية
تعميم صورة موقوفَين بجرائمِ سرقة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-22
رئيس الحكومة عرض ونظيره الإسباني مستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2026-09-22
رئيس الحكومة عرض ونظيره الإسباني مستقبل الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2026-11-16
جنبلاط يبحث مع أمينة محمد الترتيبات المستقبلية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2026-11-16
جنبلاط يبحث مع أمينة محمد الترتيبات المستقبلية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
0
خبر عاجل
2026-09-16
سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار
خبر عاجل
2026-09-16
سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار
0
أخبار لبنان
2026-11-16
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
أخبار لبنان
2026-11-16
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:20
وزير الاعلام يعلن عناصر مشروع قانون تنظيم عمل المؤثرين وصانعي المحتوى
أخبار لبنان
10:20
وزير الاعلام يعلن عناصر مشروع قانون تنظيم عمل المؤثرين وصانعي المحتوى
0
أخبار لبنان
10:15
ضبط لحوم وأسماك ودجاج غير صالحة للاستهلاك في النبطية
أخبار لبنان
10:15
ضبط لحوم وأسماك ودجاج غير صالحة للاستهلاك في النبطية
0
اقتصاد
10:10
وزارة الإقتصاد: الرقابة على الأسواق تتجاوز ٢١ ألف كشف ميداني وأكثر من ألف محضر محال إلى القضاء
اقتصاد
10:10
وزارة الإقتصاد: الرقابة على الأسواق تتجاوز ٢١ ألف كشف ميداني وأكثر من ألف محضر محال إلى القضاء
0
أخبار لبنان
09:36
توقيع بروتوكول تفاهم بين مرفأ بيروت و "إكسبرتيز فرانس" في باريس بحضور رسامني لتعزيز أمن المرفأ وتحديثه وترسيخ دوره الإقليمي
أخبار لبنان
09:36
توقيع بروتوكول تفاهم بين مرفأ بيروت و "إكسبرتيز فرانس" في باريس بحضور رسامني لتعزيز أمن المرفأ وتحديثه وترسيخ دوره الإقليمي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-22
ما هي مشكلة لبنان: ايران او اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-22
ما هي مشكلة لبنان: ايران او اسرائيل؟
0
آخر الأخبار
2026-02-19
النجمة هبة نور ضيفة حلقة الليلة من "أكرم من مين" مع وسام حنا الساعة 8:30 مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
2026-02-19
النجمة هبة نور ضيفة حلقة الليلة من "أكرم من مين" مع وسام حنا الساعة 8:30 مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-22
التصعيد الإيرانيّ يتواصل على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-22
التصعيد الإيرانيّ يتواصل على أكثر من جبهة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-22
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-22
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:56
الصيادية بالبرغل... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:56
الصيادية بالبرغل... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:00
طرابلس الأكثر تأثراً بتحرّك النقل البري... وازدحام خانق في البقاع وتحركات متفاوتة في المناطق
تقارير نشرة الاخبار
07:00
طرابلس الأكثر تأثراً بتحرّك النقل البري... وازدحام خانق في البقاع وتحركات متفاوتة في المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
طليس يمهل الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالب قطاع النقل البري ويلوح بتحرّك جديد في 2 كانون الأول
تقارير نشرة الاخبار
06:58
طليس يمهل الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالب قطاع النقل البري ويلوح بتحرّك جديد في 2 كانون الأول
0
أخبار لبنان
05:56
سلام: الالتزام بقانون الشراء العام موجب قانوني وسنتابع التزام الإدارات والبلديات بأحكامه لضمان شفافية الإنفاق وصون المال العام
أخبار لبنان
05:56
سلام: الالتزام بقانون الشراء العام موجب قانوني وسنتابع التزام الإدارات والبلديات بأحكامه لضمان شفافية الإنفاق وصون المال العام
0
أخبار لبنان
03:39
تحرك قطاع النقل البري في البقاع... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:39
تحرك قطاع النقل البري في البقاع... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
03:25
قطاع النقل البري يبدأ تحرّكه المطلبي منذ السادسة صباحاً
أخبار لبنان
03:25
قطاع النقل البري يبدأ تحرّكه المطلبي منذ السادسة صباحاً
0
أخبار لبنان
03:17
حسن عز الدين: المساواة بين العدو الصهيوني وإيران، خطأ سياسي فادح، وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها
أخبار لبنان
03:17
حسن عز الدين: المساواة بين العدو الصهيوني وإيران، خطأ سياسي فادح، وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
01:56
سائقو السيارات العمومية في شتورا البقاع: لدينا مطلب محقّ!
تقارير نشرة الاخبار
01:56
سائقو السيارات العمومية في شتورا البقاع: لدينا مطلب محقّ!
0
أخبار لبنان
01:33
تحرّك لقطاع النقل البري... هكذا تبدو الصورة في ساحة الشهداء في بيروت
أخبار لبنان
01:33
تحرّك لقطاع النقل البري... هكذا تبدو الصورة في ساحة الشهداء في بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
22:15
تأهّل هذه الدول إلى قائمة الـTop 5 في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 (صور)
موضة وجمال
22:15
تأهّل هذه الدول إلى قائمة الـTop 5 في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 (صور)
2
موضة وجمال
23:25
"ليحيا المسيح الملك"... فاطيما بوش ترفع لافتة لافتة للأنظار خلال وداعها لقب ملكة جمال الكون (صور)
موضة وجمال
23:25
"ليحيا المسيح الملك"... فاطيما بوش ترفع لافتة لافتة للأنظار خلال وداعها لقب ملكة جمال الكون (صور)
3
موضة وجمال
21:33
ملكة جمال الكون 2026: هذه الدول تأهّلت إلى قائمة الـTop 12 (صور)
موضة وجمال
21:33
ملكة جمال الكون 2026: هذه الدول تأهّلت إلى قائمة الـTop 12 (صور)
4
موضة وجمال
23:03
ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو تتوّج بلقب ملكة جمال الكون 2026 (فيديو)
موضة وجمال
23:03
ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو تتوّج بلقب ملكة جمال الكون 2026 (فيديو)
5
أخبار لبنان
00:29
قطاع النقل البري ينفّذ إضراباً عاماً وتحركات... كيف تبدو حركة السير؟
أخبار لبنان
00:29
قطاع النقل البري ينفّذ إضراباً عاماً وتحركات... كيف تبدو حركة السير؟
6
موضة وجمال
20:31
الظهور الأول لبيرلا حرب خلال مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو... إليكم الإطلالة (فيديو)
موضة وجمال
20:31
الظهور الأول لبيرلا حرب خلال مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو... إليكم الإطلالة (فيديو)
7
أمن وقضاء
02:23
أمن الدولة يضبط نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم المنقولة في سيارة غير مبردة ويوقف شخصين
أمن وقضاء
02:23
أمن الدولة يضبط نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم المنقولة في سيارة غير مبردة ويوقف شخصين
8
أمن وقضاء
13:50
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات دهم في حي الشراونة – بعلبك
أمن وقضاء
13:50
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات دهم في حي الشراونة – بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More