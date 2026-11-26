ريفي طالب الحكومة بإنصاف موظفي القطاع العام والعسكريين ووضع حدّ لارتفاع الأسعار

لفت النائب اللواء أشرف ريفي الى الارتفاع المستمر في الأسعار، واكد في بيان أن "موظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة والتقاعد هم من أبرز المتضررين، في ظل تآكل رواتبهم وتهديد قدرتهم على تأمين العيش الكريم".



وأعلن ريفي "تأييده مطالب الموظفين والعسكريين"، مطالباً "الحكومة بالإسراع في اتخاذ إجراءات تضمن لهم حياة كريمة وإنصافهم".



ودعا الى عدم"مسارعة بعض التجار، ولا سيما تجار المحروقات، إلى رفع الأسعار مع ارتفاعها عالمياً، مقابل عدم خفضها عند تراجعها، في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة".



وقال: "كفى استنزافاً للمواطن. على الدولة أن تنصف موظفيها وعسكرييها، وأن تضع حدّاً لجشع المستغلين".