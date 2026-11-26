الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
عون في خلال غرس شجرة زيتون في القصر الجمهوري: ذاكرة لبنان الخضراء وشاهد حي على تاريخنا وركن أساسي من هويتنا الوطنية
أخبار لبنان
2026-11-26 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عون في خلال غرس شجرة زيتون في القصر الجمهوري: ذاكرة لبنان الخضراء وشاهد حي على تاريخنا وركن أساسي من هويتنا الوطنية
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "أهمية شجرة الزيتون"، مشيرا الى انها "ذاكرة لبنان الخضراء، وشاهد حيّ على تاريخنا، وركن أساسي من هويتنا الوطنية". وإعتبر أنها "ترتبط بتاريخ لبنان منذ آلاف السنين، حيث تشير المعطيات العلمية والتاريخية إلى جذور عريقة لهذه الشجرة في أرضنا، وتطوير زراعتها ونقلها عبر حوض المتوسط"، وقال أنها "تشكل بحد ذاتها رمزا للصمود ومصدر رزق ودخل لعائلات ومزارعين وحرفيين في مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال والبقاع إلى الجنوب والجبل".
وشدد الرئيس عون على "ان شجرة الزيتون رمز سلام وأمل، وهي سفيرة لأصالتنا وجسراً يجمع أبناء الأرض حول قيم الثبات والعمل والعيش الكريم"، داعيا الى "جعل حمايتها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب دعم المزارعين، وتحديث أساليب الإنتاج والتصنيع، والالتزام بمعايير الجودة ليبقى الزيتون اللبناني قادراً على المنافسة والصمود"، موجها "تحية لكل مزارعة ومزارع يحرسون هذه الأرض ويبقون شجرة الزيتون واقفة شامخة على الرغم من كافة الصعاب."
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال إستقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني برفقة مدير عام الوزارة لويس لحود، وحضور مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث قام الوزير هاني بغرس شجرة زيتون في حديقة القصر الجمهوري الخارجية لمناسبة "اليوم العالمي لشجرة الزيتون" الذي يحتفل فيه في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام. وهو يوم عالمي أعلنته منظمة اليونيسكو في العام 2019 بناء على مبادرة مشتركة من لبنان وتونس.
وقال الوزير هاني: "لمناسبة "اليوم العالمي لشجرة الزيتون"، زرعنا هذه الشجرة في حديقة القصر الجمهوري بالنظر الى ما تحمله من معان رمزاً للسلام والحكمة والصمود والوئام عبر الحضارات، لا سيما في حوض البحر المتوسط، كما تُعدّ من الركائز الأساسية للأنظمة الغذائية في لبنان وبلدان المتوسط."
وتوجه الى الرئيس عون بالقول: "نتطلع الى ان نقوم معكم، بترميم كل الأراضي الزراعية التي تضررت بالعدوان الإسرائيلي، معيدين اليها رونق التعافي، ونقوم مجددا بزراعة كل الأشجار التي تم القضاء عليها."
وقال: "بالمناسبة، نحيطكم علما بأن لبنان قدم ترشيحه لرئاسة المجلس الدولي للزيتون، في المؤتمر الذي سيعقد في مراكش. ونتطلع الى ان يتم إنتخابنا فيه بتاريخ 2 كانون الأول المقبل لمدة سنتين، فنحن أعضاء فيه، وكنا بموقع نائب الرئيس خلال الدورة الماضية."
وطمأن الوزير هاني رئيس الجمهورية الى "ان الفحوصات المخبرية التي أجريت حول أشجار الزيتون المغروسة في المناطق التي تعرضت للإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، اثبت انها سليمة ولم تتعرض لضرر بفعل الحرب، وتتمتع بجودة محاصيلها."
ورد الرئيس عون شاكرا للوزير هاني جهوده، ومتنميا فوز لبنان برئاسة المجلس الدولي للزيتون، وقال: "إن الوزارة بوجودكم إنتقلت الى مرحلة جديدة. نحن نتابع نشاطكم وتنفيذ المشاريع التي تقومون بها، ونهنئكم على الإستراتيجية التي سبق ووضعتموها وتتابعون تنفيذها بعناية".
أخبار لبنان
زيتون
القصر
الجمهوري:
ذاكرة
لبنان
الخضراء
وشاهد
تاريخنا
أساسي
هويتنا
الوطنية
التالي
الهيئة الوطنية للمنافسة تفتح باب الترشيح لمنصب أمين السر حتى 20 كانون الأول 2026
ريفي طالب الحكومة بإنصاف موظفي القطاع العام والعسكريين ووضع حدّ لارتفاع الأسعار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
06:20
في اليوم العالمي لشجرة الزيتون... زيتون لبنان: قصّة تاريخ أقدم من الحرف
منوعات
06:20
في اليوم العالمي لشجرة الزيتون... زيتون لبنان: قصّة تاريخ أقدم من الحرف
0
أخبار لبنان
08:20
الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وغرس شجرة زيتون: إنها رسالة الى الجنوب واقتلاع اسرائيل للاشجار جريمة حرب مكتملة الاركان
أخبار لبنان
08:20
الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وغرس شجرة زيتون: إنها رسالة الى الجنوب واقتلاع اسرائيل للاشجار جريمة حرب مكتملة الاركان
0
خبر عاجل
2026-10-25
البطريرك الراعي: نشهد بيعا متزايدا للأراضي لكننا ندعو بإلحاح إلى عدم التسرّع في بيعها وعدم التفريط بها فهي ذاكرة وجذور وهوية ومستقبل وما نخسره منها اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا
خبر عاجل
2026-10-25
البطريرك الراعي: نشهد بيعا متزايدا للأراضي لكننا ندعو بإلحاح إلى عدم التسرّع في بيعها وعدم التفريط بها فهي ذاكرة وجذور وهوية ومستقبل وما نخسره منها اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا
0
أخبار لبنان
2026-11-07
قائد الجيش: اليونيفيل هي ذاكرة تاريخ الصراع بين لبنان والاحتلال الإسرائيليّ
أخبار لبنان
2026-11-07
قائد الجيش: اليونيفيل هي ذاكرة تاريخ الصراع بين لبنان والاحتلال الإسرائيليّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:58
الجيش: تمارين تدريبية غدا في مجمع الحريري - كفرفالوس
أمن وقضاء
09:58
الجيش: تمارين تدريبية غدا في مجمع الحريري - كفرفالوس
0
أخبار لبنان
09:52
سلام ترأّس اجتماعاً للجهات المانحة تناول التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية
أخبار لبنان
09:52
سلام ترأّس اجتماعاً للجهات المانحة تناول التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية
0
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
0
اقتصاد
09:14
الهيئات الاقتصادية بحثت مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إنشاء صندوق لتوفير التمويل للقطاع الخاص اللبناني
اقتصاد
09:14
الهيئات الاقتصادية بحثت مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إنشاء صندوق لتوفير التمويل للقطاع الخاص اللبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-11-24
الدفاع المدني السعودي: إصابة 11 شخصا في هجوم للحوثيين على برج في الحي المالي بالرياض
خبر عاجل
2026-11-24
الدفاع المدني السعودي: إصابة 11 شخصا في هجوم للحوثيين على برج في الحي المالي بالرياض
0
فنّ
2026-10-09
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
فنّ
2026-10-09
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
0
أخبار لبنان
2026-10-13
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
أخبار لبنان
2026-10-13
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
0
آخر الأخبار
2026-07-12
مركز الأمن البحري في عُمان: إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم
آخر الأخبار
2026-07-12
مركز الأمن البحري في عُمان: إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
0
أخبار لبنان
08:12
إرجاء جلسة محاكمة أحمد الاسير
أخبار لبنان
08:12
إرجاء جلسة محاكمة أحمد الاسير
0
أخبار لبنان
08:07
لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء
أخبار لبنان
08:07
لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء
0
أخبار لبنان
06:57
عناصر فوج إطفاء بيروت في وقفة أمام مبنى بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:57
عناصر فوج إطفاء بيروت في وقفة أمام مبنى بلدية بيروت
0
أخبار لبنان
04:42
الرئيس سلام: نعمل على تجنب إضافة فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان
أخبار لبنان
04:42
الرئيس سلام: نعمل على تجنب إضافة فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
2
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
4
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
5
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
6
أخبار دولية
01:10
ترامب وأمين عام حلف شمال الأطلسيّ يحثّان روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا
أخبار دولية
01:10
ترامب وأمين عام حلف شمال الأطلسيّ يحثّان روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More