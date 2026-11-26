عون في خلال غرس شجرة زيتون في القصر الجمهوري: ذاكرة لبنان الخضراء وشاهد حي على تاريخنا وركن أساسي من هويتنا الوطنية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "أهمية شجرة الزيتون"، مشيرا الى انها "ذاكرة لبنان الخضراء، وشاهد حيّ على تاريخنا، وركن أساسي من هويتنا الوطنية". وإعتبر أنها "ترتبط بتاريخ لبنان منذ آلاف السنين، حيث تشير المعطيات العلمية والتاريخية إلى جذور عريقة لهذه الشجرة في أرضنا، وتطوير زراعتها ونقلها عبر حوض المتوسط"، وقال أنها "تشكل بحد ذاتها رمزا للصمود ومصدر رزق ودخل لعائلات ومزارعين وحرفيين في مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال والبقاع إلى الجنوب والجبل".



وشدد الرئيس عون على "ان شجرة الزيتون رمز سلام وأمل، وهي سفيرة لأصالتنا وجسراً يجمع أبناء الأرض حول قيم الثبات والعمل والعيش الكريم"، داعيا الى "جعل حمايتها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب دعم المزارعين، وتحديث أساليب الإنتاج والتصنيع، والالتزام بمعايير الجودة ليبقى الزيتون اللبناني قادراً على المنافسة والصمود"، موجها "تحية لكل مزارعة ومزارع يحرسون هذه الأرض ويبقون شجرة الزيتون واقفة شامخة على الرغم من كافة الصعاب."



كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال إستقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني برفقة مدير عام الوزارة لويس لحود، وحضور مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث قام الوزير هاني بغرس شجرة زيتون في حديقة القصر الجمهوري الخارجية لمناسبة "اليوم العالمي لشجرة الزيتون" الذي يحتفل فيه في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام. وهو يوم عالمي أعلنته منظمة اليونيسكو في العام 2019 بناء على مبادرة مشتركة من لبنان وتونس.



وقال الوزير هاني: "لمناسبة "اليوم العالمي لشجرة الزيتون"، زرعنا هذه الشجرة في حديقة القصر الجمهوري بالنظر الى ما تحمله من معان رمزاً للسلام والحكمة والصمود والوئام عبر الحضارات، لا سيما في حوض البحر المتوسط، كما تُعدّ من الركائز الأساسية للأنظمة الغذائية في لبنان وبلدان المتوسط."



وتوجه الى الرئيس عون بالقول: "نتطلع الى ان نقوم معكم، بترميم كل الأراضي الزراعية التي تضررت بالعدوان الإسرائيلي، معيدين اليها رونق التعافي، ونقوم مجددا بزراعة كل الأشجار التي تم القضاء عليها."



وقال: "بالمناسبة، نحيطكم علما بأن لبنان قدم ترشيحه لرئاسة المجلس الدولي للزيتون، في المؤتمر الذي سيعقد في مراكش. ونتطلع الى ان يتم إنتخابنا فيه بتاريخ 2 كانون الأول المقبل لمدة سنتين، فنحن أعضاء فيه، وكنا بموقع نائب الرئيس خلال الدورة الماضية."



وطمأن الوزير هاني رئيس الجمهورية الى "ان الفحوصات المخبرية التي أجريت حول أشجار الزيتون المغروسة في المناطق التي تعرضت للإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، اثبت انها سليمة ولم تتعرض لضرر بفعل الحرب، وتتمتع بجودة محاصيلها."



ورد الرئيس عون شاكرا للوزير هاني جهوده، ومتنميا فوز لبنان برئاسة المجلس الدولي للزيتون، وقال: "إن الوزارة بوجودكم إنتقلت الى مرحلة جديدة. نحن نتابع نشاطكم وتنفيذ المشاريع التي تقومون بها، ونهنئكم على الإستراتيجية التي سبق ووضعتموها وتتابعون تنفيذها بعناية".