الهيئة الوطنية للمنافسة تفتح باب الترشيح لمنصب أمين السر حتى 20 كانون الأول 2026

أعلنت الهيئة الوطنية للمنافسة، في بيان وقّعته رئيستها القاضية رلى عاكوم، فتح باب الترشيح لشغل منصب أمين السر بدوام كامل، في إطار استكمال هيكلها الإداري استعداداً لبدء عملها. وحدّدت 20 كانون الأول 2026 مهلةً أخيرة لتقديم الطلبات.



ويتولّى أمين السر رئاسة الجهاز الإداري للهيئة تحت إشراف رئيستها. وتشمل مهامه تنظيم العمل بين الوحدات الإدارية، وتنظيم اجتماعات مجلس المنافسة وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ مقرراته الإدارية، وإدارة قلم الهيئة وسجلاتها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية.



ومن أبرز شروط الترشيح، وفقاً للمادة 31 من قانون المنافسة، أن يكون المرشّح لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والثلاثين من العمر عند التعيين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين، وأن يحمل إجازة جامعية معترفاً بها في الحقوق أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أيّ اختصاص ذي صلة بالمنافسة، مع خبرة فعلية لا تقلّ عن عشر سنوات في الاختصاص المطلوب. وتشمل الكفاءات المطلوبة خبرة في الإدارة وقيادة فرق العمل، وإجادة اللغتين العربية والإنكليزية، فيما تُعدّ إجادة الفرنسية ميزة إضافية.



ودعت الهيئة الراغبين في الترشّح إلى إرسال طلباتهم إلى البريد الإلكتروني jobs@nca.gov.lb، على أن يُذكر في عنوان الرسالة "طلب ترشيح لمنصب أمين السر". ويُرفق الطلب بسيرة ذاتية مفصّلة، ورسالة تبيّن دوافع الترشّح ومدى ملاءمة خبرات المرشّح للمنصب، وأسماء ثلاثة أشخاص يمكن الرجوع إليهم مهنياً، مع ذكر صفاتهم وطبيعة علاقتهم بالمرشّح وبيانات الاتصال بهم، إضافةً إلى تصريح بعدم وجود أيّ تضارب في المصالح.



وأوضحت الهيئة أنّها ستدعو المرشّحين الذين يجتازون الفرز الأوّلي إلى مقابلات، تمهيداً لاتّخاذ مجلس المنافسة قرار التعيين وفق الأصول.