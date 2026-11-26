الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الهيئة الوطنية للمنافسة تفتح باب الترشيح لمنصب أمين السر حتى 20 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
2026-11-26 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الهيئة الوطنية للمنافسة تفتح باب الترشيح لمنصب أمين السر حتى 20 كانون الأول 2026
أعلنت الهيئة الوطنية للمنافسة، في بيان وقّعته رئيستها القاضية رلى عاكوم، فتح باب الترشيح لشغل منصب أمين السر بدوام كامل، في إطار استكمال هيكلها الإداري استعداداً لبدء عملها. وحدّدت 20 كانون الأول 2026 مهلةً أخيرة لتقديم الطلبات.
ويتولّى أمين السر رئاسة الجهاز الإداري للهيئة تحت إشراف رئيستها. وتشمل مهامه تنظيم العمل بين الوحدات الإدارية، وتنظيم اجتماعات مجلس المنافسة وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ مقرراته الإدارية، وإدارة قلم الهيئة وسجلاتها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية.
ومن أبرز شروط الترشيح، وفقاً للمادة 31 من قانون المنافسة، أن يكون المرشّح لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والثلاثين من العمر عند التعيين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين، وأن يحمل إجازة جامعية معترفاً بها في الحقوق أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أيّ اختصاص ذي صلة بالمنافسة، مع خبرة فعلية لا تقلّ عن عشر سنوات في الاختصاص المطلوب. وتشمل الكفاءات المطلوبة خبرة في الإدارة وقيادة فرق العمل، وإجادة اللغتين العربية والإنكليزية، فيما تُعدّ إجادة الفرنسية ميزة إضافية.
ودعت الهيئة الراغبين في الترشّح إلى إرسال طلباتهم إلى البريد الإلكتروني jobs@nca.gov.lb، على أن يُذكر في عنوان الرسالة "طلب ترشيح لمنصب أمين السر". ويُرفق الطلب بسيرة ذاتية مفصّلة، ورسالة تبيّن دوافع الترشّح ومدى ملاءمة خبرات المرشّح للمنصب، وأسماء ثلاثة أشخاص يمكن الرجوع إليهم مهنياً، مع ذكر صفاتهم وطبيعة علاقتهم بالمرشّح وبيانات الاتصال بهم، إضافةً إلى تصريح بعدم وجود أيّ تضارب في المصالح.
وأوضحت الهيئة أنّها ستدعو المرشّحين الذين يجتازون الفرز الأوّلي إلى مقابلات، تمهيداً لاتّخاذ مجلس المنافسة قرار التعيين وفق الأصول.
أخبار لبنان
الوطنية
للمنافسة
الترشيح
لمنصب
كانون
الأول
التالي
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي وسلسلة تدابير أمنية لمواكبة الأعياد وتعزيز الاستقرار وضبط الحدود
عون في خلال غرس شجرة زيتون في القصر الجمهوري: ذاكرة لبنان الخضراء وشاهد حي على تاريخنا وركن أساسي من هويتنا الوطنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-04
التربية فتحت باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الثانية في أربعة اختصاصات
أخبار لبنان
2026-09-04
التربية فتحت باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الثانية في أربعة اختصاصات
0
أخبار دولية
2026-10-16
غرينسبان تتصدر سباق منصب أمين عام الأمم المتحدة مع اشتداد المنافسة
أخبار دولية
2026-10-16
غرينسبان تتصدر سباق منصب أمين عام الأمم المتحدة مع اشتداد المنافسة
0
أخبار لبنان
2026-09-30
المالية تمدد مهلة استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية حتى 6 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
2026-09-30
المالية تمدد مهلة استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية حتى 6 كانون الأول 2026
0
أخبار دولية
2026-10-21
الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-10-21
الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:58
الجيش: تمارين تدريبية غدا في مجمع الحريري - كفرفالوس
أمن وقضاء
09:58
الجيش: تمارين تدريبية غدا في مجمع الحريري - كفرفالوس
0
أخبار لبنان
09:52
سلام ترأّس اجتماعاً للجهات المانحة تناول التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية
أخبار لبنان
09:52
سلام ترأّس اجتماعاً للجهات المانحة تناول التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية
0
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
0
اقتصاد
09:14
الهيئات الاقتصادية بحثت مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إنشاء صندوق لتوفير التمويل للقطاع الخاص اللبناني
اقتصاد
09:14
الهيئات الاقتصادية بحثت مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إنشاء صندوق لتوفير التمويل للقطاع الخاص اللبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-11-24
الدفاع المدني السعودي: إصابة 11 شخصا في هجوم للحوثيين على برج في الحي المالي بالرياض
خبر عاجل
2026-11-24
الدفاع المدني السعودي: إصابة 11 شخصا في هجوم للحوثيين على برج في الحي المالي بالرياض
0
فنّ
2026-10-09
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
فنّ
2026-10-09
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
0
أخبار لبنان
2026-10-13
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
أخبار لبنان
2026-10-13
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
0
آخر الأخبار
2026-07-12
مركز الأمن البحري في عُمان: إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم
آخر الأخبار
2026-07-12
مركز الأمن البحري في عُمان: إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
0
أخبار لبنان
08:12
إرجاء جلسة محاكمة أحمد الاسير
أخبار لبنان
08:12
إرجاء جلسة محاكمة أحمد الاسير
0
أخبار لبنان
08:07
لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء
أخبار لبنان
08:07
لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء
0
أخبار لبنان
06:57
عناصر فوج إطفاء بيروت في وقفة أمام مبنى بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:57
عناصر فوج إطفاء بيروت في وقفة أمام مبنى بلدية بيروت
0
أخبار لبنان
04:42
الرئيس سلام: نعمل على تجنب إضافة فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان
أخبار لبنان
04:42
الرئيس سلام: نعمل على تجنب إضافة فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
2
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
4
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
5
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
6
أخبار دولية
01:10
ترامب وأمين عام حلف شمال الأطلسيّ يحثّان روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا
أخبار دولية
01:10
ترامب وأمين عام حلف شمال الأطلسيّ يحثّان روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More