أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط وتعزيزه يقتضيان ترسيخ منطق الدولة والعدالة والحريات، ومواجهة التطرف والإقصاء لأن إضعاف أي مكوّن من مكوّنات هذا الشرق هو إضعاف للشرق كله".
وقال: "نحن لا نريد مسيحيين في الشرق يعيشون على هامش أوطانهم، بل نريدهم شركاء كاملين في صنع مستقبلها، كما نريد مسلمين ومسيحيين يدا واحدة في حماية أوطانهم، فالشرق الذي يفقد تنوعه، يفقد جزءا من هويته، والشرق الذي يحمي تعدديته يحمي مستقبله".
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا ضم مؤسس ومدير "معهد مسيحيي الشرق" في باريس البروفسور أنطوان فليفل ومدير مؤسسة L'Oeuvre d'Orient المونسنيور هوغ دو دوالمون ورئيس جامعة القديس يوسف الأب فرانسوا بويديك وممثل رئيس جامعة الروح القدس الأب غابريال هاشم ومدير "معهد مسيحيي الشرق" في إيطاليا أوغستان لوراي ومدير مكتب لبنان في مؤسسة L'Oeuvre d'Orient فانسان جيلو.
وسلم الوفد الرئيس عون نسخة عن نداء الجامعيين المجتمعين في روما في 5 و6 تشرين الثاني الحالي، وعنوانه "من أجل سلام لا يخون العدالة"، وذلك في المؤتمر الدولي عن "السلام في مواجهة تحديات عالم مضطرب" و"المسيحيون الشرقيون: النزاعات وبناء السلام". وشارك في المؤتمر جامعيون من بلدان عدة، وينتمي معظمهم إلى جامعات كاثوليكية، ومن اختصاصات وتقاليد مختلفة.
وأشار الوفد إلى أن "النداء شدد على رفض أن يبقى السلام مجرّد مثال يُعلَن عنه ويُرجأ تحقيقه باستمرار، مؤكداً رفض السلام من دون عدالة، ورفض قيام نظام دولي لا يحترم القانون، أو إيمان يبرّر العنف، ومعرفة تبقى غير مبالية بالمعاناة الإنسانية".
وطلب الوفد دعم رئيس الجمهورية للتحرّك الذي يقوم به معهد مسيحيي الشرق، بالتعاون مع شركائه، ومن بينهم الجامعات، من أجل "تشجيع السلام والحوار والمواطنية والتعددية، والتحضير لعقد مؤتمر عالمي للسلام، بمباركة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، الذي تسلّم نسخة من النداء وأثنى على مضمونه".
من جهته، أشار الرئيس عون الى أن "حضور المسيحيين في الشرق ليس مجرد امتداد تاريخي أو إرث حضاري، بل هو حضور فاعل وأصيل في بناء المجتمعات والدول، وفي ميادين السياسة والثقافة والاقتصاد والتربية والعلوم. إنهم شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل، ووجودهم ضرورة لتعزيز التنوع والتعددية في مجتمعاتنا".
وقال: "إن حماية الوجود المسيحي في الشرق لا تنفصل عن حماية المسلمين، ولا يجوز النظر إليها باعتبارها قضية طائفة أو فئة بعينها، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة. فالمسيحيون والمسلمون ليسوا مجرد مكوّنَين يعيشان جنباً إلى جنب، بل شركاء في التاريخ والمصير، والتعايش بينهم يجب أن يقوم على المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل، لا على التسامح من طرف تجاه طرف آخر".
وأضاف: "إن لبنان، بتنوعه الديني والثقافي، يشكل نموذجا ورسالة في إمكانية بناء دولة يتشارك فيها المسيحيون والمسلمون المسؤولية والقرار والمصير. ومن هنا، فإن الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق وتعزيزه يقتضي ترسيخ منطق الدولة والعدالة والحريات، ومواجهة التطرف والإقصاء، لأن إضعاف أي مكوّن من مكونات هذا الشرق هو إضعاف للشرق كله".
وعرض رئيس الجمهورية مع وفد نيابي ضم النواب: ملحم خلف وميشال موسى وادغار طرابلسي وناصر جابر، الأوضاع العامة في البلاد ومرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل.
وبعد اللقاء، قال خلف: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس لمتابعة المبادرة التي قام بها 86 نائبا وتتعلق بالتمسك بالمظلة الأممية المتمثلة بقوات اليونيفيل داخل الجنوب. وجاء هذا اللقاء تأكيدا على متابعة هذه المبادرة، بحيث نطلق فيها فكرة جديدة، تتيح توجيه رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر رئيسها، كي يدرج بندا عاجلا يتعلق بالتمسك باليونيفيل، والطلب من الجمعية العامة اصدار توصية إلى مجلس الأمن بالتمسك بها. وهذه هي المرحلة الثالثة من المبادرة التي يعلم الجميع اننا نتابعها. وكان لدى الرئيس عون حرص كامل على إتمام هذا الأمر، وأعتقد أنه كانت لديه إيجابية حيال هذه المبادرة".
وأضاف: "هناك أمر مهم جدا ركز عليه الرئيس عون، ويتعلق ببعض الأصداء المتعلقة بعدم القبول بالفراغ، أي أن هناك قبولا دوليا وأمميا بعدم قبولنا بالفراغ داخل الجنوب من هذه القوة أو المظلة الأممية. والعمل جارٍ على إتمام البديل بما يتيح الحماية لجنوب لبنان وللبنان، ضمن هذا التحرك في المحافل الدولية".
وسئل: هل يملك الرئيس عون مؤشرات إيجابية من العواصم المؤثرة، ولا سيما واشنطن وفرنسا، بشأن التمديد كما هو مطروح اليوم؟ فأجاب خلف: "ليست هناك من مؤشرات، إنما معلومات يتلمسها الرئيس من خلال اتصالاته، وخصوصا عبر سفرائنا في نيويورك وواشنطن. وهذا الأمر يتابعه شخصيا لتجنب الفراغ في الجنوب من قبل هذه المظلة الأممية، والعمل جارٍ لتفادي هذا الفراغ".
كما سئل: أي قوة بديلة مكان اليونيفيل تستوجب قرارا أمميا. هل هناك توجه لعقد أي اجتماع في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يفضي إلى دمج القرار 1701 في اتفاق الإطار، على ان تدرج بعد ذلك القوى البديلة التي ستتولى المهام؟ فأجاب: "لقد بدأ الأمر منذ نحو أسبوعين أو ثلاثة داخل أروقة مجلس الأمن، ونحن نعلم أن صاحبة القلم هي فرنسا، التي تحضّر لصياغة مسودة قرار. وضمن هذا الإطار، نحن أولا متمسكون بكل القرارات الدولية، ويجب التذكير أيضا بأمر أساسي في ما لو ذهبنا إلى عدم الأخذ بأي قرار مستقبلي. نحن نذكّر بأن القرار 2790 يؤكد ليس فقط على إنهاء مهمة اليونيفيل، وإنما هناك موجبات مترابطة، ومن أهمها الموجب الأول، وهو التثبت من الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، إضافة إلى أنه في حال ترك أي موقع من قبل اليونيفيل يجب أن يُسلَّم إلى الجيش اللبناني. وبالتالي، في حال أرادوا تطبيق القرار 2790، نحن نطالب بأن يُنفذ بكافة مندرجاته، وألا يكون هناك تنفيذ انتقائي يقتصر على إنهاء مهام اليونيفيل. لذلك قد يكون من المفيد التذكير بأن ترك اليونيفيل للجنوب اللبناني يشكل أحد أكبر المخاطر على لبنان، وهو الفراغ. وقد يكرّس هذا الفراغ في الوقت نفسه الاحتلال من جهة، وترك الواقع لقوة غير شرعية من جهة ثانية، وبالتالي يُضعف موقف الدولة اللبنانية في استعادة دورها وبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية".
من جهته، أوضح موسى أنه "في ما خص القرار 1701 والاتفاقيات الأخرى، لم يجرِ الحديث في هذا الموضوع، ولم يتطرق الرئيس اليه، وبالتالي فإن كل هذه المواضيع قيد الدرس. المبدأ هو التمديد، أي ألا يكون هناك فراغ، وأن تكون هناك قوة أممية تحت علم الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني".
واطلع الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء المحادثات التي اجراها مؤخرا في واشنطن، مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، وما تناوله من ملفات تتعلق بالأوضاع النقدية والمصرفية والمالية في لبنان، ومسار الإصلاحات الجارية.
كما عرض سعيد لرئيس الجمهورية آخر المستجدات المتصلة بالمشاورات القائمة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن مشاريع القوانين الرامية الى إصلاح القطاع المصرفي، ولا سيما الملاحظات التقنية التي قدمها مصرف لبنان لتوضيح المبادئ والأسس المالية والمصرفية التي ينبغي أن تستند إليها هذه التشريعات.
وتناول اللقاء أهمية بلورة إطار تشريعي متكامل يراعي متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، ويحفظ حقوق المودعين، ويؤمن الشروط اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإستعادة دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات النهوض الاقتصادي.
الى ذلك، اطلع رئيس الجمهورية من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على وقائع انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية للدفاع المدني التي تضم 62 دولة وتتخذ من جنيف مقرا لها، وتدوم ولايته سنتين، كما انتخب لبنان عضوا في المجلس التنفيذي لمدة 4 سنوات.
وخلال الإجتماع، عرض خريش لعمل الدفاع المدني في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، حيث تم دعم المراكز الجنوبية. كما تطرق البحث الى إنشاء مركز جديد للدفاع المدني في جونيه ومركز تدريب إقليمي في القبيات تشارك فيه دول عربية ومتوسطية واوروبية.
وهنأ الرئيس عون خريش على انتخابه، معتبرا ان هذا "دليل على الثقة العالمية بلبنان ويحمل أبعادا دبلوماسية ومؤسساتية، كما انه يشكل فرصة لإبراز دوره دوليا من بوابة العمل الإنساني وحماية الإنسان".