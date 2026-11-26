الرئيس عون: الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط وتعزيزه يقتضيان ترسيخ منطق الدولة والعدالة والحريات

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط وتعزيزه يقتضيان ترسيخ منطق الدولة والعدالة والحريات، ومواجهة التطرف والإقصاء لأن إضعاف أي مكوّن من مكوّنات هذا الشرق هو إضعاف للشرق كله".



وقال: "نحن لا نريد مسيحيين في الشرق يعيشون على هامش أوطانهم، بل نريدهم شركاء كاملين في صنع مستقبلها، كما نريد مسلمين ومسيحيين يدا واحدة في حماية أوطانهم، فالشرق الذي يفقد تنوعه، يفقد جزءا من هويته، والشرق الذي يحمي تعدديته يحمي مستقبله".



موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا ضم مؤسس ومدير "معهد مسيحيي الشرق" في باريس البروفسور أنطوان فليفل ومدير مؤسسة L'Oeuvre d'Orient المونسنيور هوغ دو دوالمون ورئيس جامعة القديس يوسف الأب فرانسوا بويديك وممثل رئيس جامعة الروح القدس الأب غابريال هاشم ومدير "معهد مسيحيي الشرق" في إيطاليا أوغستان لوراي ومدير مكتب لبنان في مؤسسة L'Oeuvre d'Orient فانسان جيلو.



وسلم الوفد الرئيس عون نسخة عن نداء الجامعيين المجتمعين في روما في 5 و6 تشرين الثاني الحالي، وعنوانه "من أجل سلام لا يخون العدالة"، وذلك في المؤتمر الدولي عن "السلام في مواجهة تحديات عالم مضطرب" و"المسيحيون الشرقيون: النزاعات وبناء السلام". وشارك في المؤتمر جامعيون من بلدان عدة، وينتمي معظمهم إلى جامعات كاثوليكية، ومن اختصاصات وتقاليد مختلفة.



وأشار الوفد إلى أن "النداء شدد على رفض أن يبقى السلام مجرّد مثال يُعلَن عنه ويُرجأ تحقيقه باستمرار، مؤكداً رفض السلام من دون عدالة، ورفض قيام نظام دولي لا يحترم القانون، أو إيمان يبرّر العنف، ومعرفة تبقى غير مبالية بالمعاناة الإنسانية".



وطلب الوفد دعم رئيس الجمهورية للتحرّك الذي يقوم به معهد مسيحيي الشرق، بالتعاون مع شركائه، ومن بينهم الجامعات، من أجل "تشجيع السلام والحوار والمواطنية والتعددية، والتحضير لعقد مؤتمر عالمي للسلام، بمباركة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، الذي تسلّم نسخة من النداء وأثنى على مضمونه".



من جهته، أشار الرئيس عون الى أن "حضور المسيحيين في الشرق ليس مجرد امتداد تاريخي أو إرث حضاري، بل هو حضور فاعل وأصيل في بناء المجتمعات والدول، وفي ميادين السياسة والثقافة والاقتصاد والتربية والعلوم. إنهم شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل، ووجودهم ضرورة لتعزيز التنوع والتعددية في مجتمعاتنا".



وقال: "إن حماية الوجود المسيحي في الشرق لا تنفصل عن حماية المسلمين، ولا يجوز النظر إليها باعتبارها قضية طائفة أو فئة بعينها، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة. فالمسيحيون والمسلمون ليسوا مجرد مكوّنَين يعيشان جنباً إلى جنب، بل شركاء في التاريخ والمصير، والتعايش بينهم يجب أن يقوم على المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل، لا على التسامح من طرف تجاه طرف آخر".



وأضاف: "إن لبنان، بتنوعه الديني والثقافي، يشكل نموذجا ورسالة في إمكانية بناء دولة يتشارك فيها المسيحيون والمسلمون المسؤولية والقرار والمصير. ومن هنا، فإن الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق وتعزيزه يقتضي ترسيخ منطق الدولة والعدالة والحريات، ومواجهة التطرف والإقصاء، لأن إضعاف أي مكوّن من مكونات هذا الشرق هو إضعاف للشرق كله".