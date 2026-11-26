قائد الجيش استقبل السفير الهولندي... وتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشاريع مستقبلية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفير الهولندي لدى لبنان Frank Mollen يرافقه الملحق العسكري المقدم Vincent Van Ophem، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان، وسبل تعزيز التعاون.



خلال اللقاء، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لإقامة مشاريع مستقبلية متعلقة بالتعاون العسكري المدني.