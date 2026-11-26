سامي الجميّل استقبل سفيرة سويسرا: لضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفيرة سويسرا لدى لبنان نيكول رودر، حيث جرى بحث في المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات الإقليمية والتحولات التي تشهدها المنطقة.



وحضر اللقاء مستشارة السفيرة ماريون هيسشير، عضوا المكتب السياسي زينة حبيقة وجورج يزبك، وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.



وأكد الجميّل ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، بما يعزز سيادة لبنان واستقراره ويحفظ قرار الدولة.