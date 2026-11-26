نقيب الصيادلة يشارك في مؤتمرين صيدلانيين في باريس

شارك نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي يرافقه عضوا مجلس النقابة وسام بعاصيري وشادي نصرة في مؤتمرين صيدلانيين في العاصمة الفرنسية باريس في إطار تعزيز حضور لبنان في المحافل الصيدلانية الدولية وتوسيع آفاق التعاون العلمي والمهني بين لبنان وفرنسا.



وجاءت المشاركة في المؤتمر الأول الذي نظمته نقابة صيادلة فرنسا في 23 تشرين الثاني 2026 تحت عنوان "لنعمل معاً على رسم مستقبل الصيدلة في خدمة المرضى والصحة العامة" حيث تناولت أعماله مستقبل المهنة الصيدلانية وسبل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والوقاية إلى جانب التحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني.



كما شارك النقيب مرقباوي والوفد المرافق في أعمال الجمعية العامة الـ32 للمنظمة الدولية للهيئات الصيدلانية الفرنكوفونية (CIOPF) التي انعقدت في 24 تشرين الثاني وتناولت عدداً من الملفات التنظيمية والمهنية واستعراض خطط العمل والتوجهات المستقبلية إضافة إلى المستجدات الصيدلانية على المستوى الإقليمي.



وشكّلت المشاركة مناسبة لتأكيد أهمية دعم الفرنكوفونية وتعزيز حضورها في القطاع الصيدلاني لما تمثّله من مساحة للتواصل العلمي والمهني وتبادل الخبرات بين الدول الناطقة بالفرنسية فضلاً عن دورها في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الصيدلانية الأوروبية.



وفي هذا السياق، طرح مرقباوي أهمية العمل على إرساء اتفاقية تعاون بين لبنان وفرنسا تتيح تسهيل المسارات الأكاديمية والمهنية أمام الصيادلة اللبنانيين سواء لاستكمال دراساتهم وتدريبهم في فرنسا أو للاستفادة من فرص العمل والتبادل المهني بما يعزز نقل المعرفة والخبرات ويفتح المجال أمام شراكات علمية ومهنية مستدامة بين البلدين.



وأكد مرقباوي أهمية انخراط نقابة صيادلة لبنان في هذه اللقاءات الدولية بما يساهم في مواكبة التطورات في المهنة وتعزيز العلاقات مع الهيئات الصيدلانية الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الصيادلة اللبنانيين للاستفادة من فرص التعاون والتطور العلمي والمهني.