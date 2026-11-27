في إجراء أمني بحت، أقامت عناصر من قوى الأمن الداخلي حاجزا عند مدخل بلدة بنهران في الكورة بشمال لبنان، حيث يتواجد اثنان ممن صدرت بحقهما بلاغا بحث وتحر في قضية خلية حزب الله في الشمال وهما بلال الأسعد والشيخ رضا اسماعيل أحمد وهما مسؤولان في الحزب.وقالت مصادر قضائية للـLBCI أنه ليس هناك من أي إشارات قضائية صدرت عن مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج او عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لتنفيذ أي مداهمات في البلدة المذكورة.