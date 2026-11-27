الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
رئيس الجمهورية أمام وفد منطقة ILE DE FRANCE: لبنان ملتزم اتفاق الاطار لكن إسرائيل لم تنفذه وننتظر تشكيل حكومتها الجديدة لنرى أي سياسة ستتبع
أخبار لبنان
2026-11-27 | 07:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الجمهورية أمام وفد منطقة ILE DE FRANCE: لبنان ملتزم اتفاق الاطار لكن إسرائيل لم تنفذه وننتظر تشكيل حكومتها الجديدة لنرى أي سياسة ستتبع
شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنّ "أمن لبنان هو من أمن فرنسا وأوروبا على السواء"، معلناً تقديره "لأي مساعدة فرنسية للبنان"، ومثمّناً المساعي الفرنسية لإيجاد حلّ لمرحلة ما بعد "اليونيفيل".
وكشف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من منطقة "إيل دو فرانس" برئاسة فاليري بيكريس، أنّ "إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار حتى الآن"، موضحاً أنّ لبنان ينتظر تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لنرى أي سياسة ستتّبع".
وعدّد أهداف المرحلة: انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، معتبراً أنّ إنهاء العداء "يسرّع حصر السلاح"، وأنّ "الإصلاحات التي يقوم بها لبنان هي لمصلحته أولاً".
وثمّن الدور الفرنسي في اللجنة الخماسية التي أنهت الفراغ الرئاسي، ودعم باريس للمؤسسة العسكرية والتنقيب عن النفط، مخاطباً الوفد: "لبنان بلدكم الآخر ولا يفصله عن فرنسا إلا الجغرافيا".
وأعلنت بيكريس منحاً مدرسية لثلاثة آلاف تلميذ في ثماني مدارس جنوبية، واتفاقيات توأمة بين 14 مدينة فرنسية وقرى في الجنوب، كاشفة أنّ المنطقة أنفقت أكثر من ثلاثة ملايين دولار على مشاريع في لبنان.
أخبار لبنان
الجمهورية
منطقة
FRANCE:
لبنان
ملتزم
اتفاق
الاطار
إسرائيل
تنفذه
وننتظر
تشكيل
حكومتها
الجديدة
سياسة
ستتبع
التالي
الرئيس عون نشر 10 قوانين اقرها مجلس النواب
حاجز أمني في بنهران بالكورة على خلفية قضية خلية حزب الله في الشمال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:58
الرئيس جوزاف عون: لبنان ملتزم باتفاق الإطار
أخبار لبنان
05:58
الرئيس جوزاف عون: لبنان ملتزم باتفاق الإطار
0
أخبار لبنان
2026-09-17
السفير عيسى: واشنطن ملتزمة دعم سيادة لبنان ونجاح اتفاق الإطار
أخبار لبنان
2026-09-17
السفير عيسى: واشنطن ملتزمة دعم سيادة لبنان ونجاح اتفاق الإطار
0
آخر الأخبار
2026-09-28
بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: ما حصل اليوم من اتفاق على الـ5 ليترات بنزين هو جيد ويطال من يتبع قانون العمل ونحن ننتظر الدولة لنرى كيف ستحدّد بدل النقل اليومي لموظفيها
آخر الأخبار
2026-09-28
بشارة الأسمر بعد لجنة المؤشر: ما حصل اليوم من اتفاق على الـ5 ليترات بنزين هو جيد ويطال من يتبع قانون العمل ونحن ننتظر الدولة لنرى كيف ستحدّد بدل النقل اليومي لموظفيها
0
آخر الأخبار
2026-09-03
أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأميركية: ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل
آخر الأخبار
2026-09-03
أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأميركية: ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
الرابطة المارونية ترد على الادعاءات وتأسف للمزايدات والتضليل
أخبار لبنان
08:08
الرابطة المارونية ترد على الادعاءات وتأسف للمزايدات والتضليل
0
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
07:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
0
أخبار لبنان
07:20
بيرقداريان أعلنت من قصر بعبدا انتهاء ازمة اللجنة الأولمبية اللبنانية بتوافق العائلة الرياضية... والرئيس عون: خطوة ستكون لها اثار ايجابية على الصورة الرياضية داخل لبنان وخارجه
أخبار لبنان
07:20
بيرقداريان أعلنت من قصر بعبدا انتهاء ازمة اللجنة الأولمبية اللبنانية بتوافق العائلة الرياضية... والرئيس عون: خطوة ستكون لها اثار ايجابية على الصورة الرياضية داخل لبنان وخارجه
0
أخبار لبنان
07:06
الرئيس عون نشر 10 قوانين اقرها مجلس النواب
أخبار لبنان
07:06
الرئيس عون نشر 10 قوانين اقرها مجلس النواب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-11-22
الصين تعارض حظرا فرضته لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على شركات صينية
أخبار دولية
2026-11-22
الصين تعارض حظرا فرضته لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على شركات صينية
0
أخبار لبنان
2026-03-14
الجميل: إما أن تفرض الدولة حصر السلاح بيدها أو تتحمل مسؤولية ترك البلاد تنزلق نحو كارثة أكبر
أخبار لبنان
2026-03-14
الجميل: إما أن تفرض الدولة حصر السلاح بيدها أو تتحمل مسؤولية ترك البلاد تنزلق نحو كارثة أكبر
0
خبر عاجل
2026-07-21
الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"
خبر عاجل
2026-07-21
الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"
0
أخبار دولية
2026-05-09
مدير عام منظمة الصحة يطمئن سكان تينيرفي: الخطر الناجم عن وصول سفينة تحمل إصابات بفيروس هانتا "ضئيل"
أخبار دولية
2026-05-09
مدير عام منظمة الصحة يطمئن سكان تينيرفي: الخطر الناجم عن وصول سفينة تحمل إصابات بفيروس هانتا "ضئيل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
أخبار دولية
06:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
0
أخبار لبنان
06:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
أخبار لبنان
06:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
0
أخبار لبنان
06:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
أخبار لبنان
06:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
0
أخبار دولية
05:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
أخبار دولية
05:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
0
أخبار لبنان
03:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
أخبار لبنان
03:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
0
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
2
أمن وقضاء
14:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
أمن وقضاء
14:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
3
خبر عاجل
14:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
5
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك
7
خبر عاجل
14:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
خبر عاجل
14:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
8
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More