رئيس الجمهورية أمام وفد منطقة ILE DE FRANCE: لبنان ملتزم اتفاق الاطار لكن إسرائيل لم تنفذه وننتظر تشكيل حكومتها الجديدة لنرى أي سياسة ستتبع

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنّ "أمن لبنان هو من أمن فرنسا وأوروبا على السواء"، معلناً تقديره "لأي مساعدة فرنسية للبنان"، ومثمّناً المساعي الفرنسية لإيجاد حلّ لمرحلة ما بعد "اليونيفيل".



وكشف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من منطقة "إيل دو فرانس" برئاسة فاليري بيكريس، أنّ "إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار حتى الآن"، موضحاً أنّ لبنان ينتظر تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لنرى أي سياسة ستتّبع".



وعدّد أهداف المرحلة: انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، معتبراً أنّ إنهاء العداء "يسرّع حصر السلاح"، وأنّ "الإصلاحات التي يقوم بها لبنان هي لمصلحته أولاً".



وثمّن الدور الفرنسي في اللجنة الخماسية التي أنهت الفراغ الرئاسي، ودعم باريس للمؤسسة العسكرية والتنقيب عن النفط، مخاطباً الوفد: "لبنان بلدكم الآخر ولا يفصله عن فرنسا إلا الجغرافيا".



وأعلنت بيكريس منحاً مدرسية لثلاثة آلاف تلميذ في ثماني مدارس جنوبية، واتفاقيات توأمة بين 14 مدينة فرنسية وقرى في الجنوب، كاشفة أنّ المنطقة أنفقت أكثر من ثلاثة ملايين دولار على مشاريع في لبنان.



