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الرئيس عون نشر 10 قوانين اقرها مجلس النواب
أخبار لبنان
2026-11-27 | 07:06
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الرئيس عون نشر 10 قوانين اقرها مجلس النواب
نشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشر قوانين كان أقرها مجلس النواب وهي الآتية:
- القانون رقم 73 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الذي يرمي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن مكتب اقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.
- القانون رقم 74 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن طريق الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.
- القانون رقم 75 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 في باب احتياطي الموازنة بقيمة 1790 مليار ليرة لبنانية تخصص لإعطاء قروض لمشاريع الطاقة الشمسية لصالح الأفراد.
- القانون رقم 76 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لصالح هيئة "أجيرو" لتأمين فروقات الرواتب ومستحقات الضمان عن تسعة أشهر لمستخدمي الهيئة تطبيقاً لمرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور.
- القانون رقم 77 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى تعديل المادة 11 من القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
- القانون رقم 78 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى اعطاء المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان حق الخيارين تسديد الفوائد المترتبة على القروض السكنية والاستحصال على براءة الذمة.
- القانون رقم 79 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24/11/2015 التصريح عن نقل الأموال غير المحدود.
- القانون رقم 80 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا.
- القانون رقم 81 تاريخ 28 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
- القانون رقم 82 تاريخ 27 تشرين الثاني 2026 الرامي إلى تعديل المادة 44 من القانون الرقم 313 الصادر في 6 نيسان 2001 (أصول استجواب الأطباء أو توقيفهم).
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