بيرقداريان أعلنت من قصر بعبدا انتهاء ازمة اللجنة الأولمبية اللبنانية بتوافق العائلة الرياضية... والرئيس عون: خطوة ستكون لها اثار ايجابية على الصورة الرياضية داخل لبنان وخارجه

استقبل رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان مع وفد رياضي ضم : الدكتور بيار الجلخ ، جهاد سلامة ، الدكتور حبيب ظريفه ، الدكتور علي ياسين ، وحسنين مقلد .



وتم خلال اللقاء عرض التوافق الذي تم التوصل اليه في ما خص ازمة اللجنة الأولمبية اللبنانية لاسيما لجهة حل الإشكالات التي كانت قائمة، وذلك احتراما للشرعة الأولمبية الدولية وللقوانين المرعية الاجراء .



ونوه الرئيس عون بتوافق العائلة الرياضية معتبرا ان هذه "الخطوة ستكون لها اثار ايجابية على الصورة الرياضية داخل لبنان وخارجه". واعرب عن" تقديره للجهود التي بذلتها الوزيرة بيرقداريان للتوصل إلى هذا التوافق" .



وبعد اللقاء، أدلت الوزيرة بيرقداريان بالبيان الاتي: "اجتمعت العائلة الرياضية في القصر الجمهوري اليوم حيث جئنا نطلع فخامة الرئيس على جو التوافق الذي تم بلوغه في حل ازمة اللجنة الأولمبية اللبنانية. واليوم نعلن من القصر الجمهوري انتهاء ازمة اللجنة الأولمبية وسوف يتم اطلاع اللبنانيين على الخطوات المقبلة التي سوف تؤدي إلى انتخاب لجنة اولمبية جديدة".

