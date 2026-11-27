سلام: نبحث مع واشنطن في استمرار بعض مهام اليونيفيل بعد نهاية العام

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن المقترح المطروح يقضي بمواصلة قوات اليونيفيل أداء بعض مهامها بعد 31 كانون الأول، في انتظار أن يناقش مجلس الأمن الترتيبات التي ستحلّ مكانها.



وأشار سلام في حديث وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن واشنطن قد تكون منفتحة على دراسة هذا الترتيب، موضحاً أنه لن يحسم مسألة مرحلة ما بعد اليونيفيل، لكنه سيمنح لبنان وقتاً إضافياً للتوافق على بنية أمنية جديدة في الجنوب.



وشدد على أن أي قوة سيتم نشرها في جنوب لبنان يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن، مؤكداً أنه كان واضحاً في هذا الموقف.



وفي سياق آخر، لفت سلام إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تنعكس مباشرة على الوضع اللبناني، معتبراً أن لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه، بل يتأثر بالتطورات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.



وختم بالإشارة إلى أن المفاوضات مع إسرائيل توقفت بسبب الانتخابات الإسرائيلية