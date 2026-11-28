16 رئيس بلدية فرنسياً في مرجعيون... مبادرة للتعاون ومساندة الطلاب

في إطار مبادرة تهدف إلى إقامة علاقات توأمة بين البلديات اللبنانية والفرنسية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، ولا سيما التربوية والثقافية والإنمائية والاجتماعية، جال وفدٌ بلدي فرنسي يضمَ ستةَ عشرَ 16 رئيس بلدية على عدد من البلدات في منطقة مرجعيون.



وخلال الجولة، استمع الوفد إلى حاجات الطلاب وتطلعاتهم والصعوبات التي يواجهونها، وذلك في إطار الاطّلاع على واقع القطاع التربوي وبحث سبل التعاون والمساعدة، بما يساهم في دعم صمود المؤسسات التعليمية والطلاب في بلداتهم في ظلّ استمرار الحرب.