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الرئيس عون: لبنان يؤكد تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفضه لكل أشكال التهجير والتوطين
أخبار لبنان
2026-11-29 | 02:44
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الرئيس عون: لبنان يؤكد تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفضه لكل أشكال التهجير والتوطين
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه الأمم المتحدة اليوم ٢٩ تشرين الثاني، ثوابت الموقف اللبناني من القضية الفلسطينية، "التي تبقى عدالتها بوصلة أي حلّ منصف ودائم لمعاناة الشعب الفلسطيني، ومرتكزاً لأي جهد جدي لإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة."
وقال في المناسبة: "إن لبنان، الذي دفع غالياً من سيادته وأمنه واستقراره، على امتداد عقود، جراء تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، لا يسعه إلا أن يجدّد تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأن يتمسّك بحقوقه الوطنية المشروعة، انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيته، وحرصه على أن ينال هذا الشعب حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، بعيداً عن الحروب والمآسي والتهجير".
وأوضح أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يقتصر على موقف سياسي أو تعبير وجداني، بل هو التزام أخلاقي وإنساني وقانوني بالوقوف إلى جانب حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأشار الى أن "ما عاناه ولا يزال يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير ودمار وحصار، وما يتعرض له من انتهاكات لحقوقه الأساسية، يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، والعمل الجاد لوضع حدّ لهذه المأساة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب".
وقال الرئيس عون: "يؤكد لبنان، في هذه المناسبة، تمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفضه لكل أشكال التهجير والتوطين، انطلاقاً من ثوابته الوطنية وحرصه على حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وفقاً للقرار الدولي 194. إن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب يبحث عن أرضه وحقوقه فحسب، بل هي أيضاً قضية عدالة وكرامة إنسانية، واختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بالقيم والمبادئ التي قام عليها النظام الدولي.
وفي هذا اليوم، نجدد تضامن لبنان، شعباً ودولة، مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدنا ألا سلام حقيقياً ولا استقرار دائماً في المنطقة من دون إنصافه وصون حقوقه الوطنية المشروعة".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
الشعب الفلسطيني
الأمم المتحدة
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