أهالي النبطية الفوقا يدخلون ساحة الحسينية بمواكبة الجيش اللبناني ويقيمون فطوراً

في مبادرة لكسر الحصار وتخطي حاجز الخوف، دخل أهالي النبطية الفوقا الى ساحة الحسينية في بلدتهم بمرافقة الجيش اللبناني حيث أقاموا فطوراً شارك فيه أكثر من 100 شخص من أبناء البلدة.



وتمنى رئيس بلدية النبطية الفوقا زين غندور أن تستكمل العودة النهائي قريباً، علماً أن النبطية الفوقا خالية من السكان.