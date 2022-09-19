لماذا ارتدى الأمير هاري بذلة رسمية وليس زيّه العسكري لحضور جنازة الملكة إليزابيث؟

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شارك الأمير هاري، دوق ساسكس، في جنازة جدّته الملكة اليزابيث الثانية اليوم لكن الملاحظ كان أنّه اعتمد بذلة عادية باللون الأسود وليس لباسه العسكري كباقي أعضاء العائلة الملكية.ووضع الأمير هاري الميداليات العسكرية على بذلته للمشاركة في المراسم إلى جانب زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل. وبعكس شقيقه، ارتدى ويليام، أمير ويلز لباسه العسكري ومشى خلف والده الملك تشارلز الثالث وراء نعش الملكة اليزابيث.وعلى الرغم من أنّ هاري خدم في الجيش لعشر سنوات، إلا أنّه خسر حقّه في ارتداء الزي العسكري حين تنحى عن واجباته الملكية. وأُثار هذا الأمر جدلاً كبيراً ما أثار استياء هاري، بخاصةٍ وأنّ القرار قد طُبّق على الأمير أندرو الذي تنحى بعد ادعاءات بالتحرش الجنسي طالته.والمفارقة كانت أنّ الأمير هاري كان قد اعتمد لباسه العسكري في الوقفة التي شارك فيها أحفاد الملكة اليزابيث حول نعشها يوم السبت في ويسمينستر هول إلا أنّه لم يعتمدها في الجنازة.وذكرت مصادر لصحيفة The Sunday Times أنّ الملك وافق على ارتداء هاري للزي العسكري إلا أنّ الأخير امتنع منعاً للإحراج حين تمّت إزالة الحرفين "ER" عن كتف زيّه العسكري، وهي نوع من الشيفرة الملكية ترمز للملكة اليزابيث.وقال صديق لهاري إنّ أمله قد خاب حين حصل ذلك، فقرّر اعتماد بذلة رسمية.