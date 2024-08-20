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صدمة مدون سفر أجنبي بعد وصوله إلى مصر... الفندق الذي حجزه لم يكن موجودًا!

منوعات
2024-08-20 | 05:48
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صدمة مدون سفر أجنبي بعد وصوله إلى مصر... الفندق الذي حجزه لم يكن موجودًا!
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صدمة مدون سفر أجنبي بعد وصوله إلى مصر... الفندق الذي حجزه لم يكن موجودًا!

تفاجأ مدون السفر مارك جيفونز عندما اكتشف أن الفندق الذي حجزه في مصر لم يكن موجودًا في الواقع، بل كان مجرد عنوان قديم لا وجود له.

وكان مارك، البالغ من العمر 43 عامًا، متحمسًا للإقامة لمدة أربع ليالٍ في فندق "Pyramids and Sphinx View Hotel" في الجيزة، بسعر 40 جنيهًا إسترلينيًا لليلة الواحدة (52 دولارًا أميركيًا). ولكن عند وصوله إلى العنوان المذكور في منتصف الليل، شعر بالانزعاج الشديد عندما وجد أن المكان ليس سوى زقاق خلفي فارغ، دون أي أثر للفندق.

الصور التي شاهدها على موقع Booking.com أظهرت مكان إقامة فاخر مع سطح يطل على الأهرامات، وحصل على تقييمات إيجابية عديدة، ولكن الواقع كان مختلفًا تمامًا.

وقال مارك، وهو مدرس لغة إنجليزية من ولفرهامبتون ببريطانيا: "لم يكن هناك شيء في العنوان. كان مجرد زقاق خلفي دون أي علامة تدل على وجود فندق. كان سائق سيارة الأجرة قد سأل المارة في الشارع، لكن لم يسمع أحد من قبل عن هذا المكان. كنت في حالة ضياع تام ولم يكن الوضع مثاليًا أبدًا."

مارك كان قد حجز الغرفة للفترة من 4 إلى 7 كانون الثاني 2024 كجزء من مغامرته الشخصية. كان عليه الدفع عند الوصول إلى العنوان المزعوم ولكن لحسن الحظ، لم يُطلب منه دفع أي وديعة مقدمة.

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