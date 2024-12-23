بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

مدرسة السان الجورج التابعة للكلب راغب علامة pic.twitter.com/2vt2vQuVze
— Mohamad Trad (@mohamad_trad88) December 23, 2024
مدرسة السان الجورج التابعة للكلب راغب علامة pic.twitter.com/2vt2vQuVze
أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه مدرسة السان جورج التابعة للفنان #راغب_علامة، وقاموا بخلع وتكسير البوابات الخارجية والداخلية، وذلك على خلفية انتشار فيديو مسيء للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بصوت علامة.#خبرني #في_العضل pic.twitter.com/ioFU0aUA2b
— خبرني - khaberni (@khaberni) December 23, 2024
أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه مدرسة السان جورج التابعة للفنان #راغب_علامة، وقاموا بخلع وتكسير البوابات الخارجية والداخلية، وذلك على خلفية انتشار فيديو مسيء للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بصوت علامة.#خبرني #في_العضل pic.twitter.com/ioFU0aUA2b
#راغب_علامة في مصيدة #حزب_اللہ
عناصر من حزب الله يعتدوا على مبنى مدرسة السان جورج التابعة لراغب علامة
فقط لان راغب قال ما قال عن #نصرالله
بمعنى آخر ، سوف نرى بلطجية حزب الله يعتدوا على اكثر من نصف املاك الجمهورية اللبنانية ، لان ما قاله راغب علامة هو ما يقوله اكثر من نصف… pic.twitter.com/3nYjdiViUH
— gaby (@gaby_mardini) December 23, 2024
#راغب_علامة في مصيدة #حزب_اللہ
عناصر من حزب الله يعتدوا على مبنى مدرسة السان جورج التابعة لراغب علامة
فقط لان راغب قال ما قال عن #نصرالله
بمعنى آخر ، سوف نرى بلطجية حزب الله يعتدوا على اكثر من نصف املاك الجمهورية اللبنانية ، لان ما قاله راغب علامة هو ما يقوله اكثر من نصف… pic.twitter.com/3nYjdiViUH