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بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

منوعات
2024-12-23 | 17:19
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بعد &quot;الاتصال المسرب&quot; ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
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بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاتصال هاتفي حصل بين الفنانين عبدالله بالخير وراغب علامة ، تناول خلاله علامة السيد حسن نصرالله بشكل غير لائق، وبالرغم من أن الفنانين نفيا بشكل قاطع حصول الاتصال، الا أن مجموعة كبيرة من مناصري حزب الله تحركت على الأرض.

وفي التفاصيل، قام عدد من الأشخاص بالتوجه الى مدرسة "السان جورج" التي يملكها الفنان راغب علامة في منطقة حارة حريك، وكتبوا على مدخلها عبارتي: "لبيك يا نصرالله" و "صرماية السيد بتشرفك وبتشرف أهلك".


ثم اقتحم هؤلاء الأشخاص المدرسة وقاموا بتحطيمها وتكسير محتوياتها.


وانتشرت مجموعة فيديوهات لما حصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختلفت الآراء بين من دافع عن الفنان راغب علامة ومن هاجمه.

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