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بعد ممارستها هواية الغطس... مصير مأساوي بانتظار سائحة بريطانية في اندونيسيا!
منوعات
2025-07-31 | 11:50
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بعد ممارستها هواية الغطس... مصير مأساوي بانتظار سائحة بريطانية في اندونيسيا!
توفيت امرأة بريطانية بشكل مأساوي بعد إصابتها بنوبة صرع أثناء ممارسة رياضة الغطس في موقع غوص شهير بإندونيسيا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ذكرت التقارير أن الشابة البالغة من العمر 24 عامًا عانت من ضيق في التنفس أثناء السباحة في بحر سيمانغكو بالقرب من الشاطئ الوردي الشهير في شرق لومبوك.
وكانت الشابة تغوص برفقة شخص آخر حيث سقط كلاهما على عمق حوالي 50 قدمًا تحت سطح الماء لكنها بدأت تشعر بالتشنجات عندما خرجت من الأعماق، ما أثار الذعر بين أفراد الطاقم الذين حاولوا جاهدين سحبها إلى متن القارب.
وكانت المرأة لا تزال على قيد الحياة أثناء عودة أفراد الطاقم مسرعين إلى الشاطئ، ولكن أُعلنت وفاتها قبل وصولهم إلى المركز الصحي المحلي.
ووُضعت جثة المرأة البريطانية في مستشفى بهايانغكارا لإجراء تشريح لها ولم يوضح المسؤولون بعد السبب الدقيق لوفاتها.
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