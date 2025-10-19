الأخبار
المتحف البريطاني ينظم أول حفلة خيرية في تاريخه
2025-10-19 | 03:30
المتحف البريطاني ينظم أول حفلة خيرية في تاريخه
انطلقت السبت أول حفلة لجمع التبرعات ينظمها المتحف البريطاني في تاريخه، في حدث وصفه كثر بأنه النسخة اللندنية من احتفال "ميت غالا" الشهير في نيويورك.
ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الحفلة المغنية جانيت جاكسون والفنانة تريسي امين وجيمس نورتون وكريستين سكوت توماس، بالإضافة إلى رئيس بلدية لندن صادق خان ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك.
وقال المتحف الذي يضم واحدة من أكبر المجموعات الدائمة في العالم، إن الاحتفال يهدف إلى "الاحتفاء بمكانة لندن كواحدة من العواصم الثقافية العالمية"، والى جعله موعدا ثابتا في روزنامتها الاجتماعية.
ويحمل الاحتفال موضوع "اللون الوردي" المستوحى من "ألوان وأضواء الهند"، تزامنا مع اختتام معرض المتحف بعنوان "الهند القديمة: تقاليد حيّة".
وترأست الاحتفال إيشا أمباني، ابنة أغنى رجل في آسيا وعضو مجلس إدارة مجموعة ريلاينس المتعددة القطاعات من النفط إلى التكنولوجيا موكيش أمباني.
وتضم لجنة تنظيم الحدث عارضة الأزياء البريطانية ناومي كامبل ومصممة الأزياء الإيطالية ميوتشا برادا والمصمم الإسباني مانولو بلانيك والممثلة الهندية سونام كابور.
وأكد مدير المتحف نيكولاس كولينان أن الاحتفال سيختلف عن "ميت غالا" من حيث المضمون، إذ سيكون "احتفالا ليس بهذه المؤسسة الاستثنائية وبإنسانيتنا المشتركة فحسب، بل أيضا بمدينة لندن وبلدنا".
ويشمل الاحتفال حفلة استقبال وعشاء بين القطع الأثرية في المتحف، خصوصا قاعة دوفين التي تضم رخاميات البارثينون المتنازع عليها، إلى جانب مزاد صامت طوال الأمسية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
