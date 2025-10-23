أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!

صرّح بيت هاتشيسون، قائد طائرة سابق في فيرجن أتلانتيك، بأن انتقال الركاب من مقعد إلى آخر على متن الطائرة قد يؤدي إلى سلوكيات خطيرة غير متوقعة أثناء الإقلاع والهبوط.

وأوضح هاتشيسون، الذي عمل في هذا المجال لمدة 40 عامًا، أن هيكل الطائرة "يشبه لعبة الأرجوحة"، وأنه يجب تحميله بطريقة لا تميل فيها مقدمة الطائرة لأعلى ولا لأسفل.

وقال، وفقًا لصحيفة الإندبندنت: "إن البدء في نقل المقاعد، وخاصةً بأعداد كبيرة، إلى مناطق غير مخطط لها، قد يؤثر بشكل كبير على توازن الطائرة".

وتوازن شركات الطيران طائراتها من خلال حساب الوزن الإجمالي للطائرة، بما في ذلك الركاب والأمتعة والبضائع، مقابل أقصى وزن للإقلاع، والتأكد من أن مركز الثقل يقع ضمن الحدود الآمنة.

ويتضمن ذلك استخدام أوزان متوسطة محسوبة مسبقًا للركاب والأمتعة اليدوية، ثم تعديل توزيع الركاب والبضائع والأمتعة قبل الإقلاع للحفاظ على الاستقرار.

وأضاف: "أثناء الرحلة، يمكنك التنقل بين المقاعد، بما في ذلك الانتقال إلى مقعد مختلف بإذن، ولكن يجب أن تكون في مقعدك المخصص للإقلاع والهبوط".

ووفقًا للكابتن السابق، لا يُصبح تبديل المقاعد مشكلة سلامة كبيرة إلا عندما تكون الطائرة ممتلئة بنسبة أقل من 80%.

