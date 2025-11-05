وضع يده على جسدها وحاول تقبيلها... الرئيسة المكسيكية تتعرض للتحرش في الشارع! (فيديو)

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عزمها على إعادة النظر في القوانين الحالية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، بعدما ادّعت على رجل تحرّش بها جنسيا الثلاثاء في أحد شوارع العاصمة.

وكانت قد أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن الرجل وضع يده على صدر شينباوم وحاول تقبيل رقبتها فيما كانت بين مناصريها في الشارع بوسط العاصمة.

وما لبث أحد أفراد الأمن الرئاسي عندها أن سارع إلى إبعاد الرجل الذي بدا أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وأوضحت شينباوم أن رفعها دعوى على الرجل يعود إلى كونه استهدف نساء أخريات على إثر تحرشه بها، قبل توقيفه بعد ساعات قليلة.

وسألت شينباوم خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "إذا لم أتقدم بدعوى، فماذا سيحلّ بالنساء المكسيكيات الأخريات؟ إذا كان هذا ما يحدث للرئيسة، فماذا سيحدث لجميع نساء بلدنا؟".

ورُفعَت الدعوى على الرجل لدى النيابة العامة في مدينة مكسيكو، حيث يُعد التحرش الجنسي جريمة. وسُلّم المعتدي الذي يُدعى أورييل ريفيرا بعد توقيفه إلى النيابة العامة المختصة بالجرائم الجنسية.

ووقعت الحادثة خلال توجّه شينباوم مشيا للمشاركة في نشاط قرب القصر الرئاسي، وبينما كانت تصافح الناس وتلتقط الصور معهم.

واقترب الرجل من شينباوم، ووضع ذراعه حول كتفها، ولمس بيده الأخرى وركها وصدرها، محاولا تقبيل رقبتها، ولم يمنعه من ذلك أي عنصر أمني.

وعلى الرغم من سلوكه، عاملت شينباوم الرجل بأدب، ووافقت على التقاط صورة معه، ثم ربتت على ظهره وواصلت سيرها.

وبعد ساعات قليلة، قالت الرئيسة "اقترب مني هذا الرجل وهو في حال سكر شديد. لا أعرف إذا كان تحت تأثير المخدرات، فلم أفهم حقيقة ما حدث إلا بعد مشاهدة مقاطع الفيديو".

وكالة فرانس برس