الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!

ذكرت تقارير إخبارية أن آندي بايرون، الرئيس التنفيذي السابق لشركةAstronomer الذي اشتهر بفضيحة حفل "كولدبلاي" حيث ضبطته الكاميرا مع عشيقته ما أثار ضجة في العالم خلال الصيف، قد باع شقته الفاخرة في حي تريبيكا بمانهاتن مقابل 5.8 ملايين دولار.

وبحسب المعلومات، فإن صفقة بيع الشقة، وهي عبارة عن شقة تحتل طابقًا كاملًا، تمت بسرعة لافتة ومن دون إدراجها رسميًا في قوائم البيع العقارية.

وأظهرت سجلات إدارة المالية في مدينة نيويورك، التي كُشف عنها الثلاثاء، أن بايرون ما زال متزوجًا من زوجته ميغان، إذ يشاركان العنوان نفسه في ولاية ماساتشوستس وفق وثيقة الملكية.

ويُذكر أن شركة Astronomer، المختصة بالبيانات والتحليلات، تتخذ من حي فلاتيرون العصري في مانهاتن مقرًا لها.