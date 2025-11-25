لأول مرة منذ عهد ريغان... ميلانيا ترامب تتسلّم شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض (فيديو)

تسلّمت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب شجرة عيد الميلاد الرسمية للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن في 24 تشرين الثاني الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان.

ووصلت الشجرة من نوعWhite Fir القادمة من ولاية ميشيغان الأميركية، ويبلغ ارتفاعها نحو 18 قدمًا ونصف، لتزيّن المقرّ الرئاسي خلال الاحتفالات السنوية بعيد الميلاد.

وجرى التقليد السنوي وسط أجواء احتفالية، حيث وصلت الشجرة على عربة تجرّها الخيول إلى المدخل الشمالي للبيت الأبيض، قبل أن تتسلّمها ميلانيا ترامب إيذانًا ببدء التحضيرات لموسم الأعياد.