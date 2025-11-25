سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)

ألغى منظّمو بطولة "أقوى امرأة في العالم" (World’s Strongest Woman) لقب الفائزة الأميركية جامي بوكر، وذلك بعد أيام قليلة على إحرازها المركز الأول في نهائيات مسابقةOfficial Strongman Games العالمية التي أُقيمت في ولاية تكساس الأميركية.

وجاء قرار اللجنة بعد إعلانها أن بوكر لم تُفصح عن كونها وُلدت ذكراً، ما اعتبرته مخالفة صريحة لقواعد المسابقة التي تنصّ بوضوح على أنّ المشاركات في فئة السيدات يجب أن يكنّ من الإناث بيولوجياً عند الولادة.

وفي بيان نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إدارة البطولة: "يبدو أنّ مشاركة ذكر بيولوجياً، يعرّف حالياً نفسه كامرأة، حصلت في فئة السيدات. ولم يكن مسؤولو البطولة على علم بذلك قبل المنافسة، وبدأنا التحقيق فور تبلّغنا بالأمر."

وكانت بوكر قد أثارت الانتباه خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما تفوقت بشكل كبير على باقي المتنافسات، قبل أن يشتعل الجدل ويتحوّل الموضوع إلى قضية رأي عام في الأوساط الرياضية وعلى مواقع التواصل.

وأكد المنظمون أن القرار اتُّخذ حفاظاً على نزاهة المنافسة واحتراماً للقواعد المعتمدة في بطولات القوة البدنية.