الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يومك المفضّل من الأسبوع يكشف أسراراً عن شخصيتك... وهذه التفاصيل
منوعات
2026-01-06 | 04:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
يومك المفضّل من الأسبوع يكشف أسراراً عن شخصيتك... وهذه التفاصيل
إذا سبق لك أن رغبت في اكتشاف أسرار عن شخصيتك، فقد يكون هذا الاختبار النفسي الممتع هو ما تبحث عنه، خصوصاً أنه يعتمد على سؤال واحد فقط. فمن المعروف أن ما نحبّه—كالأفلام المفضّلة، البرامج التلفزيونية، الموسيقى والهوايات—يمكن أن يكشف الكثير عن شخصياتنا، بل ويساهم في تكوين صداقات مع من يشاركوننا الاهتمامات نفسها.
لكن هل تعلم أن أموراً تبدو بسيطة، مثل لونك أو حيوانك المفضّل، قد تكشف أيضاً عن سمات شخصيتك؟ هذا ما تقوله صانعة المحتوى ماشا كابتيلينا، التي شاركت لغزاً نفسياً على الإنترنت يزعم أنه يكشف جوانب من شخصيتك اعتماداً على يومك المفضّل من أيام الأسبوع، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وتنشر ماشا بانتظام اختبارات نفسية عبر حسابها على تيك توك بغرض الترفيه فقط، مؤكدة أنها ليست بديلاً عن استشارة مختصّين. وفي أحد مقاطعها الأخيرة، طلبت من المتابعين اختيار يوم واحد من الأسبوع يعيشون فيه إلى الأبد، وبسرعة، معتبرة أن هذا الاختيار قد يكشف إن كنت منظّماً، اجتماعياً، أو تميل إلى قضاء الوقت بمفردك.
ماذا يقول يومك المفضّل عنك؟
الاثنين
من يختارون يوم الاثنين يفضّلون حياة منظّمة ومتوقّعة مع أقل قدر من المفاجآت. يشعرون بالارتياح عندما تكون الخطط واضحة والتواصل مباشراً والروتين مستقراً، وينفرون من التغييرات المفاجئة أو الإشارات المربكة.
الثلاثاء
محبّو الثلاثاء يفضّلون التقدّم الهادئ من دون ضغط، ويقدّرون الأشخاص الملتزمين والثابتين. اختيار هذا اليوم يعني تفضيل الاستمرارية الهادئة على التقلبات العاطفية الحادّة.
الأربعاء
قد يبدو اختيار الأربعاء مرتبطاً بعشّاق سلسلة The Addams Family، لكن بحسب ماشا فهو يعكس حبّ التوازن. هؤلاء يتعاملون مع التغيير بهدوء، ولا يميلون إلى ردود الفعل المتطرّفة، وغالباً ما يعتمد عليهم الآخرون في أوقات الضغط.
الخميس
يشبه محبّو الخميس محبّي الاثنين في حبّ التنظيم، لكنهم أكثر اجتماعية. يحبّون جدولاً اجتماعياً نشطاً شرط ألا يتحوّل إلى فوضى. يفضّلون الحماس مع السيطرة والوضوح.
الجمعة
محبّو الجمعة يقدّرون الراحة والمتعة. يفضّلون علاقات خفيفة وغير مُرهِقة، ولا يستجيبون جيداً للضغط الدائم أو الجدية المفرطة. بالنسبة لهم، الحياة يجب أن تكون مريحة وممتعة.
السبت
اليوم الأكثر شعبية، ويعكس تفضيل الراحة بأقل متطلبات. محبّوه يستمتعون بالهدوء، الروتين المألوف، ورفقة لا تتطلب مجهوداً عاطفياً أو تخطيطاً مستمراً.
الأحد
من يختارون الأحد يحبّون وقتهم الخاص. لا يعني ذلك أنهم لا يحبّون الناس، لكنهم يحتاجون إلى مساحة لإعادة شحن طاقتهم، ويستمتعون بالصباحات الهادئة والأماكن الساكنة والعلاقات التي تحترم المساحة الشخصية.
منوعات
المفضّل
الأسبوع
أسراراً
شخصيتك...
التفاصيل
التالي
رسمياً... أستراليا تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والخبراء يحذرون!
قام بصنع الجبن في فناء منزله الخلفي... رجل يثير جدلاً في أستراليا وهذه قصته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
0
منوعات
03:28
تسلسل زمني قديم في الكتاب المقدس يكشف عن الجدول الزمني لليوم الأخير للبشرية... إليكم التفاصيل!
منوعات
03:28
تسلسل زمني قديم في الكتاب المقدس يكشف عن الجدول الزمني لليوم الأخير للبشرية... إليكم التفاصيل!
0
منوعات
2025-12-30
ليست خمساً فقط… عالم يكشف: الإنسان يمتلك ما يصل إلى 33 حاسة خفيّة وهذه التفاصيل
منوعات
2025-12-30
ليست خمساً فقط… عالم يكشف: الإنسان يمتلك ما يصل إلى 33 حاسة خفيّة وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:46
بعد أسابيع من إطلاقه... اختفاء غامض لحساب نورث ويست على إنستغرام
منوعات
09:46
بعد أسابيع من إطلاقه... اختفاء غامض لحساب نورث ويست على إنستغرام
0
منوعات
09:03
من طلب مساعدة إلى مأساة: وفاة ابن الـ19 سنة بعد محادثات مع ChatGPT... إليكم التفاصيل
منوعات
09:03
من طلب مساعدة إلى مأساة: وفاة ابن الـ19 سنة بعد محادثات مع ChatGPT... إليكم التفاصيل
0
منوعات
09:00
بعد العثور عليه في أحد شوارع إنكلترا... طفل رضيع يصارع الموت: إليكم ما حصل!
منوعات
09:00
بعد العثور عليه في أحد شوارع إنكلترا... طفل رضيع يصارع الموت: إليكم ما حصل!
0
منوعات
08:37
رقصت داخل مسجد تركي أثناء الصلاة… فيديو يثير غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل
منوعات
08:37
رقصت داخل مسجد تركي أثناء الصلاة… فيديو يثير غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-12-07
مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها
صحف اليوم
2025-12-07
مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها
0
آخر الأخبار
2026-01-02
آمال شحادة للـLBCI: تحدث الإعلام الإسرائيلي نقلًا عن مصدر لم يسمه أن إدارة ترامب لا تستبعد إمكان تنفيذ عملية إسرائيلية ضد حزب الله لكنه أضاف أنه طلب من نتيناهو الإنتظار في اتخاذ القرار لإتاحة المزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية
آخر الأخبار
2026-01-02
آمال شحادة للـLBCI: تحدث الإعلام الإسرائيلي نقلًا عن مصدر لم يسمه أن إدارة ترامب لا تستبعد إمكان تنفيذ عملية إسرائيلية ضد حزب الله لكنه أضاف أنه طلب من نتيناهو الإنتظار في اتخاذ القرار لإتاحة المزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية
0
أخبار دولية
01:31
اتحاد فنزويلي: احتجاز 14 من العاملين في مجال الإعلام
أخبار دولية
01:31
اتحاد فنزويلي: احتجاز 14 من العاملين في مجال الإعلام
0
أخبار دولية
2025-12-22
نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن
أخبار دولية
2025-12-22
نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل
أخبار لبنان
07:51
قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ
0
آخر الأخبار
01:20
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"
آخر الأخبار
01:20
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
2
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
3
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
4
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
5
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
6
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
7
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
8
خبر عاجل
13:32
معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية
خبر عاجل
13:32
معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More