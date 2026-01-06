رسمياً... أستراليا تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والخبراء يحذرون!

سجلت أستراليا رسميًا أعلى درجات حرارة في العالم في ظل موجة حر خانقة تجتاح البلاد.

وكانت منطقة ماربل بار في بيلبارا غرب أستراليا، المكان الأسخن على وجه الأرض، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 46.4 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الأسترالية (Ogimet).

وبلغت درجة الحرارة في مطار ليرمونث ومطار ليونورا، بالقرب من كيب الشمالية الغربية في غرب أستراليا، 46.2 درجة مئوية، بينما سجلت محطة ليونورا لينستر الجوية 45.8 درجة مئوية، ومحطة لافرتاون الجوية 45.7 درجة مئوية.

واحتلت غرب أستراليا المراكز العشرة المتبقية في قائمة أعلى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء كبيرة من نيو ساوث ويلز، وغرب أستراليا، وإقليم العاصمة الأسترالية، وفيكتوريا، وتسمانيا، وجنوب أستراليا موجة حر شديدة حتى يوم الجمعة على الأقل، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة ستكون الأسوأ منذ حرائق الغابات المدمرة في صيف 2019-2020.

وقال خبير الأرصاد الجوية أنغوس هاينز إن درجات الحرارة المرتفعة المسجلة ستشهد تغيراً جذرياً خلال الليل، مضيفاً: "سيكون يوم الأربعاء شديد الحرارة، وستتحمل ولايتا فيكتوريا وجنوب أستراليا وطأة الموجة الحارة".

ولفت هاينز إلى أنه يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع ظروفًا جوية مواتية للحرائق مع احتمال حدوث بعض الصواعق أيضًا.

