الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تركوه يموت في غرفة الانتظار"… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل

منوعات
2026-01-20 | 08:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تركوه يموت في غرفة الانتظار&quot;… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"تركوه يموت في غرفة الانتظار"… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل

اتهمت عائلة بريطانية طاقم أحد المستشفيات في مقاطعة إسيكس بالإهمال، بعد وفاة أب يبلغ من العمر 34 عاماً إثر تعرضه لنوبة قلبية داخل غرفة انتظار قسم الطوارئ، مؤكدة أنه تُرك يعاني على الأرض من دون تدخل سريع.

وبحسب رواية العائلة، فإن توماس كيسي انهار في غرفة الانتظار بمستشفى برومفيلد يوم الجمعة، فيما كان يعاني آلاماً "مؤلمة للغاية"، إلا أن الطاقم الطبي – وفق ادعائهم – لم يتحرك بالشكل المطلوب لإنقاذه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال ابنه توماس كيسي الابن (19 عاماً)، والذي يحمل اسم والده، إنه حذّر العاملين في المستشفى قائلاً: "أنتم ستقتلونه"، مؤكداً أن حالته كانت واضحة وتشير إلى مشكلة خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وصف الابن المشهد بأنه لن ينساه أبداً، قائلاً: "لن أنسى منظر والدي على الأرض… كان وجهه أزرق اللون ورغوة بيضاء تخرج من فمه. كان يتألم ويتأوه أمام الجميع".

وأضاف أنه طلب وضع حاجز أو ستارة حفاظاً على كرامة والده، مشيراً إلى أنه كان "رجلاً شديد الاعتزاز بنفسه"، إلا أنه شعر بأن أحداً لم يهتم بما يحدث، قائلاً إن ما جرى كان "غير إنساني".

وكشفت العائلة أن توماس كان قد توجّه في اليوم السابق إلى مستشفى بازلداون، لكنه عاد إلى منزله بعد أن واجه انتظاراً طويلاً وصل إلى سبع ساعات.

ووصفت العائلة الراحل بأنه كان يعمل في مجال البناء، واعتبره ابنه "إنساناً كبيراً في إنسانيته”، إذ كان معروفاً بمساعدته للآخرين باستمرار.

كما أشار الابن إلى أنه يعتقد أن المستشفى قد تعامل مع والده بتمييز بسبب انتمائهما إلى مجتمع الرحّل (Traveller community)، مؤكداً أن وفاة والده تركت أثراً قاسياً على العائلة، وقال: "لا أصدق أنه مات".

من جهتها، أعلنت النائبة البريطانية عن تشيلمسفورد ماري غولدمان أنها تلقت رسائل عديدة من مواطنين حول هذه "المأساة"، مؤكدة أنها خاطبت المستشفى مطالبة بتوضيحات بشأن الحادثة "المؤلمة للغاية"، ودعت إلى فتح تحقيق رسمي، مشيرة إلى وجود قلق بشأن الإجراءات المتخذة لحماية المرضى.
 

منوعات

الانتظار"…

العائلة

البريطانية

المستشفيات

كارثي

التفاصيل

LBCI التالي
ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

ترامب: العائلة المالكة البريطانية عانت "أمرًا فظيعًا" بسبب ضغوط فضيحة إبستين

LBCI
منوعات
2025-11-25

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-11-07

"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!

LBCI
منوعات
2025-10-24

"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:09

السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

LBCI
منوعات
09:04

ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم

LBCI
منوعات
14:32

إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!

LBCI
منوعات
13:40

"ليس في يوم زفافي!"... شرطة تقتحم الحفل بحثًا عن والد العروس قبل مفاجأة غير متوقعة (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار دولية
08:47

قوات سوريا الديموقراطية تقول إنها "اضطرت" للانسحاب من مخيم الهول (بيان)

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More