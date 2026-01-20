الأخبار
"تركوه يموت في غرفة الانتظار"… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل
2026-01-20 | 08:16
مشاهدات عالية
اتهمت عائلة بريطانية طاقم أحد المستشفيات في مقاطعة إسيكس بالإهمال، بعد وفاة أب يبلغ من العمر 34 عاماً إثر تعرضه لنوبة قلبية داخل غرفة انتظار قسم الطوارئ، مؤكدة أنه تُرك يعاني على الأرض من دون تدخل سريع.
وبحسب رواية العائلة، فإن توماس كيسي انهار في غرفة الانتظار بمستشفى برومفيلد يوم الجمعة، فيما كان يعاني آلاماً "مؤلمة للغاية"، إلا أن الطاقم الطبي – وفق ادعائهم – لم يتحرك بالشكل المطلوب لإنقاذه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقال ابنه توماس كيسي الابن (19 عاماً)، والذي يحمل اسم والده، إنه حذّر العاملين في المستشفى قائلاً: "أنتم ستقتلونه"، مؤكداً أن حالته كانت واضحة وتشير إلى مشكلة خطيرة في القلب والأوعية الدموية.
وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وصف الابن المشهد بأنه لن ينساه أبداً، قائلاً: "لن أنسى منظر والدي على الأرض… كان وجهه أزرق اللون ورغوة بيضاء تخرج من فمه. كان يتألم ويتأوه أمام الجميع".
وأضاف أنه طلب وضع حاجز أو ستارة حفاظاً على كرامة والده، مشيراً إلى أنه كان "رجلاً شديد الاعتزاز بنفسه"، إلا أنه شعر بأن أحداً لم يهتم بما يحدث، قائلاً إن ما جرى كان "غير إنساني".
وكشفت العائلة أن توماس كان قد توجّه في اليوم السابق إلى مستشفى بازلداون، لكنه عاد إلى منزله بعد أن واجه انتظاراً طويلاً وصل إلى سبع ساعات.
ووصفت العائلة الراحل بأنه كان يعمل في مجال البناء، واعتبره ابنه "إنساناً كبيراً في إنسانيته”، إذ كان معروفاً بمساعدته للآخرين باستمرار.
كما أشار الابن إلى أنه يعتقد أن المستشفى قد تعامل مع والده بتمييز بسبب انتمائهما إلى مجتمع الرحّل (Traveller community)، مؤكداً أن وفاة والده تركت أثراً قاسياً على العائلة، وقال: "لا أصدق أنه مات".
من جهتها، أعلنت النائبة البريطانية عن تشيلمسفورد ماري غولدمان أنها تلقت رسائل عديدة من مواطنين حول هذه "المأساة"، مؤكدة أنها خاطبت المستشفى مطالبة بتوضيحات بشأن الحادثة "المؤلمة للغاية"، ودعت إلى فتح تحقيق رسمي، مشيرة إلى وجود قلق بشأن الإجراءات المتخذة لحماية المرضى.
