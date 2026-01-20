الأخبار
ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم
منوعات
2026-01-20 | 09:04
مشاهدات عالية
2
min
ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم
أصدرت الجهات المختصة قراراً بشطب محامٍ من مزاولة المهنة بعد ثبوت قيامه بالكذب بشأن عودة إصابته بالسرطان، بهدف الحصول على إجازة لمدة أسبوع، إضافة إلى تزويره تقريراً طبياً قدّمه إلى قسم الموارد البشرية في الشركة التي يعمل لديها.
وبحسب التفاصيل، فإن المحامي سوهام بانشاميا الذي كان يعمل في مكتب المحاماة العالمي Reed Smith، سبق أن عانى من السرطان في الماضي، قبل أن يبلغ جهة عمله بأن المرض عاد مجدداً، وأنه بحاجة إلى إجازة لمدة أسبوع للخضوع للعلاج الكيميائي.
ولتعزيز روايته، قام بانشاميا بتزوير ملاحظة طبية تضمنت ادعاءات كاذبة، من بينها إصابته بنوع نادر من سرطان العمود الفقري، ثم قدمها كدليل رسمي إلى قسم الموارد البشرية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن موظفي الموارد البشرية اكتشفوا وجود تناقضات واضحة في الوثيقة، أبرزها أخطاء إملائية واختلاف أحجام الخطوط، ما أثار الشكوك حول صحتها.
وعند مواجهة المحامي من قبل مديره، استمر في التأكيد أن المستند "أصلي"، إلا أن مديره المباشر تواصل مع الطبيب المذكور في التقرير، والذي أكد أن الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح الطبيب أنه سبق أن قيّم المحامي مرة واحدة فقط لإعداد تقرير يتعلق بالقدرة على العمل، ولم تظهر حينها أي مؤشرات تدل على إصابته بالسرطان.
وبعد انكشاف الأمر، اعترف بانشاميا بأنه ارتكب "خطأً كبيراً"، ليتم إيقافه عن العمل بعدها.
وصدر قرار شطبه رسمياً من المهنة وإلزامه بدفع 22 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد جلسات أمام هيئة تأديب المحامين (SDT)، علماً أنه حصل على ترخيص مزاولة المحاماة عام 2017 وانضم إلى Reed Smith عام 2019.
منوعات
إصابته
بالسرطان
وزوّر
تقريراً
طبياً…
والسبب
