الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
-2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
-2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
منوعات
2026-01-20 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أعلنت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن السياحة العالمية بلغت مستوى قياسيا جديدا في عام 2025، مع تسجيل 1,52 مليار سائح دولي حول العالم، وبفضل الزيادة الملحوظة في آسيا وأفريقيا.
وقالت شيخة النويس الأمينة العامة للهيئة ومقرها مدريد في بيان "ظل الطلب على السفر مرتفعا طوال عام 2025، على الرغم من التضخم المرتفع في أسعار الخدمات السياحية والتوترات الجيوسياسية".
وأضافت "نتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي عام 2026، إذ يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي مستقرا وأن تتعافى الوجهات السياحية التي لا تزال متأخرة عن مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل".
وأفادت الهيئة أن عدد السياح الدوليين الوافدين العام الماضي كان أعلى بنسبة 4% من ذلك المسجل في العام السابق والذي بلغ 1,4 مليار سائح، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له ما بعد الجائحة ويحقق رقما قياسيا جديدا.
وشهدت إفريقيا ارتفاعا بنسبة 8% في عدد الوافدين عام 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج جيدة بشكل خاص.
ونما عدد الوافدين الدوليين بنسبة 6% في آسيا والمحيط الهادئ ليصل إلى 331 مليون سائح عام 2025، أي ما يقارب 91% من مستويات ما قبل الجائحة.
وسجلت أوروبا، الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم مع 793 مليون وافد دولي عام 2025، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق و6% عن عام 2019، أي قبل أن تشلّ الجائحة حركة السفر.
منوعات
العالمية
قياسيا
جديدا
ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-13
الفضة ترتفع 3% في المعاملات الفورية وتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 87.49 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
2026-01-13
الفضة ترتفع 3% في المعاملات الفورية وتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 87.49 دولارا للأونصة
0
أخبار دولية
2025-12-24
الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة
أخبار دولية
2025-12-24
الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة
0
أخبار دولية
2025-12-22
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
2025-12-22
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
0
أخبار دولية
2025-12-15
السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد
أخبار دولية
2025-12-15
السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:04
ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم
منوعات
09:04
ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم
0
منوعات
08:16
"تركوه يموت في غرفة الانتظار"… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل
منوعات
08:16
"تركوه يموت في غرفة الانتظار"… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل
0
منوعات
14:32
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
منوعات
14:32
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
0
منوعات
13:40
"ليس في يوم زفافي!"... شرطة تقتحم الحفل بحثًا عن والد العروس قبل مفاجأة غير متوقعة (صورة)
منوعات
13:40
"ليس في يوم زفافي!"... شرطة تقتحم الحفل بحثًا عن والد العروس قبل مفاجأة غير متوقعة (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-23
تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد
أخبار لبنان
2025-09-23
تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد
0
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
0
أخبار دولية
08:47
قوات سوريا الديموقراطية تقول إنها "اضطرت" للانسحاب من مخيم الهول (بيان)
أخبار دولية
08:47
قوات سوريا الديموقراطية تقول إنها "اضطرت" للانسحاب من مخيم الهول (بيان)
0
خبر عاجل
2026-01-14
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
2026-01-14
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:32
اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع
اقتصاد
07:32
اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع
0
أخبار لبنان
07:08
مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام
أخبار لبنان
07:08
مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام
0
أخبار دولية
06:39
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام
أخبار دولية
06:39
وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام
0
أخبار دولية
06:37
فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة
أخبار دولية
06:37
فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة
0
أخبار لبنان
06:33
افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"
أخبار لبنان
06:33
افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"
0
أخبار لبنان
05:34
الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً
أخبار لبنان
05:34
الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً
0
أخبار لبنان
04:28
الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف
أخبار لبنان
04:28
الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف
0
أخبار دولية
03:15
ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام
أخبار دولية
03:15
ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام
0
أخبار دولية
01:23
ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند
أخبار دولية
01:23
ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
2
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
5
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
6
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
7
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
8
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More