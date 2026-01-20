الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"

منوعات
2026-01-20 | 12:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: &quot;لا أريد المصالحة مع عائلتي&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"

في أول تعليق علني له على التقارير المتداولة حول علاقته بعائلته، أعلن بروكلين بيكهام أنه لا يرغب في "المصالحة" مع والديه، موجّهًا اتهامات مباشرة لهما بمحاولة الإساءة إليه وإلى زوجته نيكولا بيكهام عبر وسائل الإعلام.

وفي سلسلة منشورات نشرها على حسابه في إنستغرام، قال الابن لنجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام إن والديه "هاجماه" في الصحافة، وحاولا "بشكل متواصل" تدمير علاقته بزوجته.

وأضاف أنه التزم الصمت لسنوات وسعى للحفاظ على خصوصية الخلاف العائلي، لكنه شعر بأنه لم يعد لديه خيار سوى "الدفاع عن نفسه وقول الحقيقة".

وكتب بروكلين (26 عامًا) لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 16 مليونًا: "كنت صامتًا لسنوات وبذلت كل ما بوسعي لإبقاء هذه الأمور خاصة، لكن والديّ وفريقهما واصلوا اللجوء إلى الصحافة، ما أجبرني على التحدث وكشف بعض الأكاذيب التي نُشرت".

وأكد صراحة: "لا أريد المصالحة مع عائلتي. لست خاضعًا لسيطرة أحد، بل أدافع عن نفسي للمرة الأولى في حياتي."

وأضاف أن ما شاهده مؤخرًا جعله يدرك "إلى أي حد يمكن أن تذهب الأمور لزرع الأكاذيب في الإعلام، غالبًا على حساب أشخاص أبرياء، بهدف الحفاظ على صورة زائفة"، مشددًا على إيمانه بأن "الحقيقة تظهر دائمًا".

من جهته، لم يعلّق ديفيد بيكهام مباشرة على منشور ابنه، إلا أنه تحدث بشكل عام عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب، خلال مشاركته يوم الثلاثاء حدثٍ مهم، حيث قال إن الأطفال "مسموح لهم بارتكاب الأخطاء لأنها جزء من التعلم". وأوضح أنه حاول دائمًا توعية أبنائه حول الجوانب الإيجابية والسلبية لاستخدام المنصات الرقمية.

بدورها، أفادت "بي بي سي" البريطانية بأنها تواصلت مع ممثلي ديفيد وفيكتوريا بيكهام للحصول على تعليق إضافي، في وقت لم يعترف فيه الزوجان علنًا بوجود خلاف عائلي حتى الآن.

آخر الأخبار

منوعات

ديفيد بيكهام

بروكلين بيكهام

خلاف عائلي

مشاكل

عائلة

مشاهير

كرة قدم

نجوم

بريطانيا

زواج

مصالحة.

السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-22

أزمة علنية في عائلة بيكهام: بروكلين يحظر والديه والتوتر يبلغ ذروته

LBCI
فنّ
2025-12-22

فيكتوريا بيكهام تخرج عن صمتها بعد قيام ابنها بروكلين بحظر العائلة على إنستغرام

LBCI
رياضة
2025-12-19

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

وزير الخارجية الصيني يعلن التوصل إلى "اتفاق اطار" مع واشنطن لتسوية الخلافات التجارية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:09

السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

LBCI
منوعات
09:04

ادّعى عودة إصابته بالسرطان وزوّر تقريراً طبياً… والسبب صادم

LBCI
منوعات
08:16

"تركوه يموت في غرفة الانتظار"… ما حصل مع هذه العائلة البريطانية في أحد المستشفيات كارثي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2026-01-19

إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-19

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
منوعات
12:18

خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"

LBCI
أخبار دولية
12:29

ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"

LBCI
أخبار دولية
08:11

الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:27

مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More