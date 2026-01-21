"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)





وفي التفاصيل، أذهلت بقرة تُدعى فيرونيكا من سلالة Brown Swiss وتعيش في قرية كارينثيا النمساوية، الباحثين بعدما نجحت في اكتشاف طريقة لحكّ جسدها باستخدام عصا خشبية، في أول حالة موثقة علمياً لبقرة تستخدم "أداة" بهذه الطريقة، وفق ما نقل موقع



ولم تتوقف غرابة فيرونيكا عند هذا الحد، إذ أكد مالكها ويتغار ويغليه، وهو مزارع عضوي وخبّاز احتفظ بها كحيوان أليف لأكثر من 10 سنوات، أنها قادرة أيضاً على تمييز أصوات أفراد العائلة وتسرع للقائهم عندما ينادونها.



وقال ويغليه إن فيرونيكا بدأت أولاً باللعب بالعصي الخشبية بفمها، قبل أن تنتقل لاحقاً لاستخدامها لحكّ جسدها، مضيفاً: "أدهشني ذكاؤها الاستثنائي… وأدركت كم يمكننا أن نتعلم من الحيوانات: الصبر والهدوء والرضا واللطف".

وبحسب دراسة نُشرت في 19 كانون الثاني في مجلة Current Biology، فإن ما قامت به فيرونيكا يُعد أول دليل علمي موثق على استخدام الأدوات لدى الأبقار، ما يشير إلى أن هذه الحيوانات قد تكون أكثر ذكاءً وقدرة على التفكير مما كان يُعتقد سابقاً.



وقالت الدكتورة أليس أويرسبرغ، الباحثة في علم الإدراك الحيواني بجامعة الطب البيطري في فيينا، إن هذه النتائج تفتح باباً جديداً لفهم ذكاء المواشي، مشيرة إلى أن التقليل من قدرات الأبقار قد يكون بسبب نقص الملاحظة وليس ضعفاً حقيقياً في قدراتها.



وأضافت أن الفيديو الذي وصلها كان كافياً لإثارة اهتمامها، قائلة: "عندما شاهدت اللقطات، كان واضحاً فوراً أن ما حدث ليس صدفة… بل مثال حقيقي على استخدام الأدوات لدى نوع من الحيوانات نادراً ما يتم النظر إليه من زاوية الإدراك".



وقام الباحثون بإجراء تجارب منظمة، حيث وضعوا فرشاة خشبية على الأرض بزوايا مختلفة، وراقبوا كيف تختار فيرونيكا الطرف المناسب وكيف تحدد مناطق جسمها التي تريد حكّها. وأظهرت النتائج أن اختياراتها كانت ثابتة ودقيقة وتناسب الغرض المطلوب.



وأوضح الباحثون أن فيرونيكا لم تستخدم العصا بشكل عشوائي، بل قامت بتغيير أسلوب الحركة حسب المنطقة، إذ كانت حركة حكّ الجزء العلوي من الجسم واسعة وقوية، بينما كانت أبطأ وأكثر تحكماً عند حكّ الجزء السفلي.



واعتبر الفريق أن هذا السلوك يمثل "استخداماً مرناً ومتعدد الأغراض للأداة"، وهو أمر نادر التوثيق خارج البشر وبعض الحيوانات المتقدمة مثل الشمبانزي.



وأشار الباحثون إلى أن ظروف حياة فيرونيكا قد تكون السبب في تطور هذا السلوك، إذ إن معظم الأبقار لا تعيش فترة طويلة، ولا تتواجد في بيئات مفتوحة ومعقدة تسمح لها بالتجربة والاستكشاف، كما أنها لا تتعامل عادة مع عدد كبير من الأشياء المختلفة.



وفي ختام الدراسة، دعا الباحثون المزارعين حول العالم إلى مشاركة أي حالات مشابهة، في حال لاحظوا أبقاراً أو ثيراناً تستخدم عصياً أو أدوات بشكل مقصود، مؤكدين أن هذه القدرة قد تكون أوسع انتشاراً مما تم توثيقه حتى الآن.