"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)

منوعات
2026-01-21 | 06:10
مشاهدات عالية
&quot;بقرة عبقرية&quot; تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)
3min
"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)

أجبرت بقرة ذكية العلماء على إعادة النظر في قدرات الأبقار العقلية، بعدما وثّق باحثون لأول مرة حالة استخدام بقرة لأداة بهدف محدد، في سلوك اعتُبر مفاجئاً وغير مسبوق.

وفي التفاصيل، أذهلت بقرة تُدعى فيرونيكا من سلالة Brown Swiss وتعيش في قرية كارينثيا النمساوية، الباحثين بعدما نجحت في اكتشاف طريقة لحكّ جسدها باستخدام عصا خشبية، في أول حالة موثقة علمياً لبقرة تستخدم "أداة" بهذه الطريقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولم تتوقف غرابة فيرونيكا عند هذا الحد، إذ أكد مالكها ويتغار ويغليه، وهو مزارع عضوي وخبّاز احتفظ بها كحيوان أليف لأكثر من 10 سنوات، أنها قادرة أيضاً على تمييز أصوات أفراد العائلة وتسرع للقائهم عندما ينادونها.

وقال ويغليه إن فيرونيكا بدأت أولاً باللعب بالعصي الخشبية بفمها، قبل أن تنتقل لاحقاً لاستخدامها لحكّ جسدها، مضيفاً: "أدهشني ذكاؤها الاستثنائي… وأدركت كم يمكننا أن نتعلم من الحيوانات: الصبر والهدوء والرضا واللطف".
 
وبحسب دراسة نُشرت في 19 كانون الثاني في مجلة Current Biology، فإن ما قامت به فيرونيكا يُعد أول دليل علمي موثق على استخدام الأدوات لدى الأبقار، ما يشير إلى أن هذه الحيوانات قد تكون أكثر ذكاءً وقدرة على التفكير مما كان يُعتقد سابقاً.

وقالت الدكتورة أليس أويرسبرغ، الباحثة في علم الإدراك الحيواني بجامعة الطب البيطري في فيينا، إن هذه النتائج تفتح باباً جديداً لفهم ذكاء المواشي، مشيرة إلى أن التقليل من قدرات الأبقار قد يكون بسبب نقص الملاحظة وليس ضعفاً حقيقياً في قدراتها.

وأضافت أن الفيديو الذي وصلها كان كافياً لإثارة اهتمامها، قائلة: "عندما شاهدت اللقطات، كان واضحاً فوراً أن ما حدث ليس صدفة… بل مثال حقيقي على استخدام الأدوات لدى نوع من الحيوانات نادراً ما يتم النظر إليه من زاوية الإدراك".

وقام الباحثون بإجراء تجارب منظمة، حيث وضعوا فرشاة خشبية على الأرض بزوايا مختلفة، وراقبوا كيف تختار فيرونيكا الطرف المناسب وكيف تحدد مناطق جسمها التي تريد حكّها. وأظهرت النتائج أن اختياراتها كانت ثابتة ودقيقة وتناسب الغرض المطلوب.

وأوضح الباحثون أن فيرونيكا لم تستخدم العصا بشكل عشوائي، بل قامت بتغيير أسلوب الحركة حسب المنطقة، إذ كانت حركة حكّ الجزء العلوي من الجسم واسعة وقوية، بينما كانت أبطأ وأكثر تحكماً عند حكّ الجزء السفلي.

واعتبر الفريق أن هذا السلوك يمثل "استخداماً مرناً ومتعدد الأغراض للأداة"، وهو أمر نادر التوثيق خارج البشر وبعض الحيوانات المتقدمة مثل الشمبانزي.

وأشار الباحثون إلى أن ظروف حياة فيرونيكا قد تكون السبب في تطور هذا السلوك، إذ إن معظم الأبقار لا تعيش فترة طويلة، ولا تتواجد في بيئات مفتوحة ومعقدة تسمح لها بالتجربة والاستكشاف، كما أنها لا تتعامل عادة مع عدد كبير من الأشياء المختلفة.

وفي ختام الدراسة، دعا الباحثون المزارعين حول العالم إلى مشاركة أي حالات مشابهة، في حال لاحظوا أبقاراً أو ثيراناً تستخدم عصياً أو أدوات بشكل مقصود، مؤكدين أن هذه القدرة قد تكون أوسع انتشاراً مما تم توثيقه حتى الآن.

LBCI
أخبار لبنان
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أخبار دولية
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

