الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير

منوعات
2026-01-21 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كرامته كانت كل شيء بالنسبة له&quot;... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير

كشف تقرير سمّية حديث عن وجود مواد مخدّرة عدة في جسم بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عند وفاته المفاجئة، وفقاً لما ورد في تقرير طبي رسمي تم الحصول عليه مؤخراً.

وكان ناروديتسكي قد توفي عن عمر 29 عاماً، بعدما عُثر عليه جثة على أريكته داخل منزله في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، يوم 19 تشرين الأول، وذلك على يد صديقه وزميله الأستاذ الكبير أوليكساندر بورتنيك الذي توجه للاطمئنان عليه.

وفي ذلك الوقت، أكدت الشرطة لصحيفة Daily Mail أن الوفاة قد تكون نتيجة انتحار أو جرعة زائدة غير مقصودة، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على جريمة أو نشاط إجرامي.

وبحسب تقرير السمّية الصادر عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين في كارولاينا الشمالية، والذي حصلت عليه شبكة NBC News، فقد وُجد في جسم ناروديتسكي كل من:

- الميثامفيتامين (Methamphetamine)

- الأمفيتامين (Amphetamine)

- 7-hydroxymitragynine و mitragynine

وتُعد المادتان الأوليان من المنشطات الصناعية، بينما ترتبط المادتان الأخيرتان بنبات الكرتوم (Kratom)، وهو نبات من جنوب شرق آسيا له تأثيرات شبيهة بالمواد الأفيونية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأشارت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) إلى أن جميع المواد التي وُجدت في جسم ناروديتسكي تحمل احتمالية الإدمان. ويُصنف الميثامفيتامين ضمن المواد الخاضعة للرقابة من الفئة الثانية، ما يعني أنه ذو قابلية عالية للإساءة والاعتماد، رغم وجود استخدامات طبية محدودة وتحت قيود صارمة. أما "الكرتوم" فليس مادة محظورة رسمياً، إلا أن الـDEA صنفته ضمن "مواد مثيرة للقلق"، محذرة من أن استهلاكه بشكل منتظم قد يؤدي إلى أعراض ذهانية واعتماد نفسي وجسدي.


اتهامات بالغش قبل الوفاة

وقبل وفاة ناروديتسكي بعام تقريباً، واجه اتهامات متكررة بالغش في مباريات الشطرنج عبر الإنترنت من قبل الأستاذ الكبير الروسي فلاديمير كرامنيك (50 عاماً)، الذي زعم أن ناروديتسكي يستخدم "محركات شطرنج" وهي برامج حاسوبية تقترح أفضل النقلات الممكنة.

ونفى ناروديتسكي هذه الاتهامات مراراً، بينما قالت والدته إيلينا ناروديتسكي إن هذه المزاعم تسببت له بضغط نفسي ومعاناة عاطفية كبيرة، مؤكدة أن سمعة ابنها وكرامته كانت كل شيء بالنسبة له.

وأضافت والدته أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه بشدة، وأنه لعب أكثر وقدم أداءً أكبر في محاولة لإثبات براءته، كما أشارت إلى أنه كان يخطط لزيارة عائلته في منطقة "باي آريا" وذلك بعد أسبوع من وفاته والاحتفال بعيد ميلاده في 9 تشرين الثاني، ما يدعم احتمال أن تكون الوفاة نتيجة جرعة زائدة غير مقصودة.

تفاعل واسع بعد الوفاة

وبعد وفاة ناروديتسكي، تعرض كرامنيك لهجوم واسع بسبب الاتهامات السابقة، ليرد عبر منشور على منصة X داعياً إلى التحقيق في الحادثة، مشيراً إلى وجود "مصالح مالية كبيرة" على حد وصفه.

وكان ناروديتسكي يتمتع بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، إذ يمتلك نحو 500 ألف مشترك على يوتيوب وأكثر من 300 ألف متابع على منصة Twitch، حيث كان يقدم محتوى تعليمياً متخصصاً في الشطرنج.

وفي آخر بث مباشر له، تحدث ناروديتسكي عن تأثير الاتهامات عليه قائلاً إن الناس باتوا يسيئون الظن به حتى عندما يقدم أداءً جيداً، واصفاً ما تعرض له بأنه حملة "مستمرة ومؤذية" هدفها تدمير حياته.

ويُعد ناروديتسكي من أبرز المواهب الشابة في عالم الشطرنج، إذ حصل على لقب الأستاذ الكبير بعمر 18 عاماً، وحافظ على تصنيف متقدم خلال مسيرته، كما فاز ببطولة الولايات المتحدة للـBlitz قبل فترة قصيرة من وفاته.

منوعات

بالنسبة

له"...

العثور

ميتاً

بمنزله:

تقرير

حقائق

صادمة

شطرنج

LBCI التالي
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-08

ما عثرا عليه مدفونا تحت الدرج في منزلهما الجدبد صادم... "يجب أن تُكتشف بعد موتي ورحيلي" (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-12-12

ميسي يكشف النقاب عن تمثال شاهق له في الهند ضمن جولة "الأعظم"

LBCI
منوعات
2025-12-15

اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة

LBCI
منوعات
2025-12-19

أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي"وحلقت شعرها: والحقيقة صادمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:58

لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة

LBCI
منوعات
06:10

"بقرة عبقرية" تصدم العلماء… استخدمت عصاً لحكّ ظهرها والعلماء يعيدون تقييم ذكاء الأبقار بسببها (فيديو)

LBCI
منوعات
12:18

خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"

LBCI
منوعات
10:09

السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:17

ترامب: ما نريده من الدنمارك من أجل أمننا القومي وكبح خصومنا هو الحصول على غرينلاند لبناء منظومة القبة الذهبية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

رئيس الحكومة ترأس اجتماعا مع نواب ورؤساء بلديات بقاعية... وزير الأشغال: الأوتوستراد العربي أساسي وضروري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-17

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
صحف اليوم
2025-10-27

تلويح بمقاطعة جلسة مجلس النواب... وهذا ما قالته مصادر نيابية قريبة من بري لـ"الشرق الأوسط"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أخبار دولية
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More