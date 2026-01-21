"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير

وقبل وفاة ناروديتسكي بعام تقريباً، واجه اتهامات متكررة بالغش في مباريات الشطرنج عبر الإنترنت من قبل الأستاذ الكبير الروسي فلاديمير كرامنيك (50 عاماً)، الذي زعم أن ناروديتسكي يستخدم "محركات شطرنج" وهي برامج حاسوبية تقترح أفضل النقلات الممكنة.ونفى ناروديتسكي هذه الاتهامات مراراً، بينما قالت والدته إيلينا ناروديتسكي إن هذه المزاعم تسببت له بضغط نفسي ومعاناة عاطفية كبيرة، مؤكدة أن سمعة ابنها وكرامته كانت كل شيء بالنسبة له.وأضافت والدته أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه بشدة، وأنه لعب أكثر وقدم أداءً أكبر في محاولة لإثبات براءته، كما أشارت إلى أنه كان يخطط لزيارة عائلته في منطقة "باي آريا" وذلك بعد أسبوع من وفاته والاحتفال بعيد ميلاده في 9 تشرين الثاني، ما يدعم احتمال أن تكون الوفاة نتيجة جرعة زائدة غير مقصودة.وبعد وفاة ناروديتسكي، تعرض كرامنيك لهجوم واسع بسبب الاتهامات السابقة، ليرد عبر منشور على منصة X داعياً إلى التحقيق في الحادثة، مشيراً إلى وجود "مصالح مالية كبيرة" على حد وصفه.وكان ناروديتسكي يتمتع بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، إذ يمتلك نحو 500 ألف مشترك على يوتيوب وأكثر من 300 ألف متابع على منصة Twitch، حيث كان يقدم محتوى تعليمياً متخصصاً في الشطرنج.وفي آخر بث مباشر له، تحدث ناروديتسكي عن تأثير الاتهامات عليه قائلاً إن الناس باتوا يسيئون الظن به حتى عندما يقدم أداءً جيداً، واصفاً ما تعرض له بأنه حملة "مستمرة ومؤذية" هدفها تدمير حياته.ويُعد ناروديتسكي من أبرز المواهب الشابة في عالم الشطرنج، إذ حصل على لقب الأستاذ الكبير بعمر 18 عاماً، وحافظ على تصنيف متقدم خلال مسيرته، كما فاز ببطولة الولايات المتحدة للـBlitz قبل فترة قصيرة من وفاته.