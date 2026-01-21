الأخبار
"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير
منوعات
2026-01-21 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير
كشف تقرير سمّية حديث عن وجود مواد مخدّرة عدة في جسم بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عند وفاته المفاجئة، وفقاً لما ورد في تقرير طبي رسمي تم الحصول عليه مؤخراً.
وكان ناروديتسكي قد توفي عن عمر 29 عاماً، بعدما عُثر عليه جثة على أريكته داخل منزله في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، يوم 19 تشرين الأول، وذلك على يد صديقه وزميله الأستاذ الكبير أوليكساندر بورتنيك الذي توجه للاطمئنان عليه.
وفي ذلك الوقت، أكدت الشرطة لصحيفة Daily Mail أن الوفاة قد تكون نتيجة انتحار أو جرعة زائدة غير مقصودة، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على جريمة أو نشاط إجرامي.
وبحسب تقرير السمّية الصادر عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين في كارولاينا الشمالية، والذي حصلت عليه شبكة NBC News، فقد وُجد في جسم ناروديتسكي كل من:
- الميثامفيتامين (Methamphetamine)
- الأمفيتامين (Amphetamine)
- 7-hydroxymitragynine و mitragynine
وتُعد المادتان الأوليان من المنشطات الصناعية، بينما ترتبط المادتان الأخيرتان بنبات الكرتوم (Kratom)، وهو نبات من جنوب شرق آسيا له تأثيرات شبيهة بالمواد الأفيونية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأشارت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) إلى أن جميع المواد التي وُجدت في جسم ناروديتسكي تحمل احتمالية الإدمان. ويُصنف الميثامفيتامين ضمن المواد الخاضعة للرقابة من الفئة الثانية، ما يعني أنه ذو قابلية عالية للإساءة والاعتماد، رغم وجود استخدامات طبية محدودة وتحت قيود صارمة. أما "الكرتوم" فليس مادة محظورة رسمياً، إلا أن الـDEA صنفته ضمن "مواد مثيرة للقلق"، محذرة من أن استهلاكه بشكل منتظم قد يؤدي إلى أعراض ذهانية واعتماد نفسي وجسدي.
اتهامات بالغش قبل الوفاة
وقبل وفاة ناروديتسكي بعام تقريباً، واجه اتهامات متكررة بالغش في مباريات الشطرنج عبر الإنترنت من قبل الأستاذ الكبير الروسي فلاديمير كرامنيك (50 عاماً)، الذي زعم أن ناروديتسكي يستخدم "محركات شطرنج" وهي برامج حاسوبية تقترح أفضل النقلات الممكنة.
ونفى ناروديتسكي هذه الاتهامات مراراً، بينما قالت والدته إيلينا ناروديتسكي إن هذه المزاعم تسببت له بضغط نفسي ومعاناة عاطفية كبيرة، مؤكدة أن سمعة ابنها وكرامته كانت كل شيء بالنسبة له.
وأضافت والدته أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه بشدة، وأنه لعب أكثر وقدم أداءً أكبر في محاولة لإثبات براءته، كما أشارت إلى أنه كان يخطط لزيارة عائلته في منطقة "باي آريا" وذلك بعد أسبوع من وفاته والاحتفال بعيد ميلاده في 9 تشرين الثاني، ما يدعم احتمال أن تكون الوفاة نتيجة جرعة زائدة غير مقصودة.
تفاعل واسع بعد الوفاة
وبعد وفاة ناروديتسكي، تعرض كرامنيك لهجوم واسع بسبب الاتهامات السابقة، ليرد عبر منشور على منصة X داعياً إلى التحقيق في الحادثة، مشيراً إلى وجود "مصالح مالية كبيرة" على حد وصفه.
وكان ناروديتسكي يتمتع بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، إذ يمتلك نحو 500 ألف مشترك على يوتيوب وأكثر من 300 ألف متابع على منصة Twitch، حيث كان يقدم محتوى تعليمياً متخصصاً في الشطرنج.
وفي آخر بث مباشر له، تحدث ناروديتسكي عن تأثير الاتهامات عليه قائلاً إن الناس باتوا يسيئون الظن به حتى عندما يقدم أداءً جيداً، واصفاً ما تعرض له بأنه حملة "مستمرة ومؤذية" هدفها تدمير حياته.
ويُعد ناروديتسكي من أبرز المواهب الشابة في عالم الشطرنج، إذ حصل على لقب الأستاذ الكبير بعمر 18 عاماً، وحافظ على تصنيف متقدم خلال مسيرته، كما فاز ببطولة الولايات المتحدة للـBlitz قبل فترة قصيرة من وفاته.
