بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة

ورغم فرحتها، لم يكن الحمل سهلاً، إذ واجهت مضاعفات خطيرة في الأسبوع الـ17، بعدما تم تشخيص التوأم بحالة نادرة تُعرف بـمتلازمة نقل الدم بين التوأمين، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً داخل الرحم لإنقاذ الطفلين.وبعد متابعة طبية دقيقة حتى نهاية الحمل، وضعت مولي توأمها بعملية قيصرية في الشهر الثامن، ليولد الطفلان بصحة جيدة، قبل أن يقضيا فترة قصيرة في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بهدف اكتساب الوزن.وفي وقت تثير فيه هذه القصة اهتماماً كبيراً، يؤكد مختصون أن التغذية قد تلعب دوراً مهماً في دعم الصحة الإنجابية، إلا أنهم يحذرون في المقابل من الإفراط في بعض الأنظمة الغذائية، مشددين على ضرورة اعتماد التوازن واختيار الأطعمة عالية الجودة ضمن نمط صحي عام.