بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
منوعات
2026-01-21 | 09:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
بعد سنوات طويلة من الألم وخيبات الأمل، تحولت قصة الأميركية مولي براون إلى حديث واسع بعدما أعلنت أنها رزقت بتوأم بشكل طبيعي في عمر 43 عاماً، رغم أنها كانت قد مرّت بتجارب قاسية شملت ثماني حالات إجهاض ومحاولات علاجية متعددة من دون نجاح.
مولي، المقيمة في مدينة رينو بولاية نيفادا، كشفت أنها خضعت خلال السنوات الماضية لضغط نفسي كبير بسبب تكرار فقدان الحمل، إضافة إلى خوضها دورتين من العلاجات الهرمونية ومحاولات متواصلة انتهت بنتائج محبطة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن المفاجأة بدأت عندما قررت إجراء تغيير جذري في نمط حياتها، حيث تخلّت عن نظامها الغذائي النباتي الذي التزمت به لسنوات طويلة، وبدأت بتناول نظام يعتمد بشكل أكبر على البروتين الحيواني، مؤكدة أنها لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن شعرت بأنها "جرّبت كل شيء".
وأوضحت أن يومها الغذائي بات يتضمن:
- 3 بيضات مع الزبدة واللحم المقدد على الفطور
- لحم بقري مفروم على الغداء
- شريحة ستيك مع الزبدة والخضار على العشاء
وبعد أشهر قليلة فقط، حملت مولي بتوأم بشكل طبيعي عام 2025، في خبر وصفته بأنه "غير متوقع" خاصة بعد تاريخها الطويل من الإجهاضات.
ورغم فرحتها، لم يكن الحمل سهلاً، إذ واجهت مضاعفات خطيرة في الأسبوع الـ17، بعدما تم تشخيص التوأم بحالة نادرة تُعرف بـمتلازمة نقل الدم بين التوأمين، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً داخل الرحم لإنقاذ الطفلين.
وبعد متابعة طبية دقيقة حتى نهاية الحمل، وضعت مولي توأمها بعملية قيصرية في الشهر الثامن، ليولد الطفلان بصحة جيدة، قبل أن يقضيا فترة قصيرة في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بهدف اكتساب الوزن.
وفي وقت تثير فيه هذه القصة اهتماماً كبيراً، يؤكد مختصون أن التغذية قد تلعب دوراً مهماً في دعم الصحة الإنجابية، إلا أنهم يحذرون في المقابل من الإفراط في بعض الأنظمة الغذائية، مشددين على ضرورة اعتماد التوازن واختيار الأطعمة عالية الجودة ضمن نمط صحي عام.
منوعات
إجهاضات…
بتوأم
طبيعي
وتكشف:
النظام
الغذائي
حياتي
ومنحني
معجزة
التالي
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
السابق
