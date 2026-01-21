الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة

منوعات
2026-01-21 | 09:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة

بعد سنوات طويلة من الألم وخيبات الأمل، تحولت قصة الأميركية مولي براون إلى حديث واسع بعدما أعلنت أنها رزقت بتوأم بشكل طبيعي في عمر 43 عاماً، رغم أنها كانت قد مرّت بتجارب قاسية شملت ثماني حالات إجهاض ومحاولات علاجية متعددة من دون نجاح.

مولي، المقيمة في مدينة رينو بولاية نيفادا، كشفت أنها خضعت خلال السنوات الماضية لضغط نفسي كبير بسبب تكرار فقدان الحمل، إضافة إلى خوضها دورتين من العلاجات الهرمونية ومحاولات متواصلة انتهت بنتائج محبطة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن المفاجأة بدأت عندما قررت إجراء تغيير جذري في نمط حياتها، حيث تخلّت عن نظامها الغذائي النباتي الذي التزمت به لسنوات طويلة، وبدأت بتناول نظام يعتمد بشكل أكبر على البروتين الحيواني، مؤكدة أنها لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن شعرت بأنها "جرّبت كل شيء".

وأوضحت أن يومها الغذائي بات يتضمن:

- 3 بيضات مع الزبدة واللحم المقدد على الفطور

- لحم بقري مفروم على الغداء

- شريحة ستيك مع الزبدة والخضار على العشاء

وبعد أشهر قليلة فقط، حملت مولي بتوأم بشكل طبيعي عام 2025، في خبر وصفته بأنه "غير متوقع" خاصة بعد تاريخها الطويل من الإجهاضات.


ورغم فرحتها، لم يكن الحمل سهلاً، إذ واجهت مضاعفات خطيرة في الأسبوع الـ17، بعدما تم تشخيص التوأم بحالة نادرة تُعرف بـمتلازمة نقل الدم بين التوأمين، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً داخل الرحم لإنقاذ الطفلين.

وبعد متابعة طبية دقيقة حتى نهاية الحمل، وضعت مولي توأمها بعملية قيصرية في الشهر الثامن، ليولد الطفلان بصحة جيدة، قبل أن يقضيا فترة قصيرة في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بهدف اكتساب الوزن.

وفي وقت تثير فيه هذه القصة اهتماماً كبيراً، يؤكد مختصون أن التغذية قد تلعب دوراً مهماً في دعم الصحة الإنجابية، إلا أنهم يحذرون في المقابل من الإفراط في بعض الأنظمة الغذائية، مشددين على ضرورة اعتماد التوازن واختيار الأطعمة عالية الجودة ضمن نمط صحي عام.

منوعات

إجهاضات…

بتوأم

طبيعي

وتكشف:

النظام

الغذائي

حياتي

ومنحني

معجزة

LBCI التالي
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

إدارة مرفأ بيروت: نظام CAMA يعمل بشكل طبيعي من دون أي أعطال

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

مسؤولون: شركة النفط الحكومية الفنزويلية تخبر موظفيها أن عمليات الإنتاج والتكرير تسير بشكل طبيعي

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

تحطم طائرة تحمل مساعدات غذائية في جنوب السودان‭ ‬ووفاة 3

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من "بيروت 1": هذا البلد غنيّ بموارده لكن هناك سوء إدارة غير طبيعي وهناك أشخاص غير كفوئين يديرون المرافق العامة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:28

"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)

LBCI
منوعات
10:16

"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته

LBCI
منوعات
08:58

لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة

LBCI
منوعات
07:24

"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:22

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك

LBCI
أمن وقضاء
03:18

شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
اخبار البرامج
16:00

زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أخبار دولية
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More