لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة

منوعات
2026-01-21 | 08:58
مشاهدات عالية
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
4min
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة

لا يزال بناء الهرم الأكبر في الجيزة أحد أكثر الألغاز التي حيّرت علماء الآثار عبر التاريخ، خاصة في ظل غياب أي نصوص مصرية قديمة تشرح بشكل واضح كيف تم رفع الكتل الحجرية الضخمة وتجميعها بهذه الدقة والسرعة.

وعلى الرغم من أن النظريات التقليدية تعتمد على استخدام المنحدرات الخارجية والبناء بشكل تدريجي طبقة تلو الأخرى، إلا أنها تواجه صعوبة في تفسير كيفية رفع أحجار يصل وزن بعضها إلى 60 طناً إلى ارتفاعات كبيرة خلال فترة يُعتقد أنها لم تتجاوز عقدين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن دراسة جديدة طرحت تفسيراً مختلفاً، مشيرة إلى أن الهرم ربما شُيّد باستخدام نظام داخلي من الأثقال الموازنة وآليات تشبه البكرات، كانت مخفية داخل بنيته.

وبحسب البحث المنشور في مجلة Nature، قام الدكتور سيمون أندرياس شيرينغ من كلية طب ويل كورنيل في نيويورك بحسابات تشير إلى أن العمال كانوا قادرين على رفع ووضع الكتل الحجرية بسرعة مذهلة، قد تصل أحياناً إلى كتلة واحدة في الدقيقة.

وأوضح الباحث أن هذا الإنجاز لا يمكن تفسيره بالاعتماد على السحب اليدوي فقط، بل يرجّح أنه تم عبر أثقال موازنة منزلقة تولّد القوة اللازمة لرفع الحجارة إلى المستويات العليا من هرم خوفو.


ممرات داخلية قد تكون "منحدرات بناء"

واستندت الدراسة إلى وجود عناصر معمارية داخل الهرم قد تدعم هذا التصور، إذ اعتبرت أن الممر الصاعد والمعرض الكبير (Grand Gallery) لم يكونا مجرد ممرات رمزية أو احتفالية، بل قد يكونان منحدرين داخليين كانت تتحرك عبرهما الأثقال الموازنة لتوليد قوة الرفع.

أما غرفة ما قبل حجرة الملك (Antechamber)، والتي كان يُعتقد سابقاً أنها جزء من نظام أمني لمنع لصوص المقابر، فقد أعادت الدراسة تفسيرها باعتبارها محطة رفع تشبه نظام البكرة، قادرة على التعامل حتى مع أثقل الكتل.

ووفقاً لهذا التصور، فإن الهرم ربما بُني من الداخل إلى الخارج، عبر إنشاء نواة داخلية أولاً، ثم استخدام أنظمة رفع مخفية لرفع الحجارة تدريجياً مع نمو البناء.

دلائل على "إجهاد ميكانيكي" داخل الهرم

وأشار شيرينغ إلى وجود خدوش وآثار تآكل ولمعان على جدران "المعرض الكبير"، معتبراً أنها قد تكون دليلاً على مرور زلاجات ثقيلة مراراً وتكراراً، وهو ما يتوافق مع حركة أحمال منزلقة وليس حركة بشرية عادية أو استخدام طقوسي.

كما لفت إلى أن وجود أخاديد في الجدران الجرانيتية ودعامات حجرية قد تكون حملت عوارض خشبية، إضافة إلى خشونة غير معتادة في التشطيب، كلها مؤشرات على أن المكان كان "وظيفياً" أكثر منه غرفة مكتملة لأغراض رمزية.

وفي إعادة البناء التي اقترحتها الدراسة، كانت الحبال تمر فوق جذوع خشبية مثبتة داخل الغرفة، ما يسمح للعمال برفع كتل قد تصل إلى 60 طناً، مع إمكانية تعديل قوة الرفع عند الحاجة بطريقة تشبه "تغيير السرعات".

تصميم غير متماثل… بسبب قيود هندسية؟

وذهبت الدراسة أبعد من ذلك، معتبرة أن التخطيط الداخلي للهرم يعكس حلولاً هندسية أكثر من كونه تصميماً رمزياً متقناً، إذ إن بعض الغرف والممرات تبدو قريبة من محور رأسي مشترك لكنها ليست في مركز مثالي.

فعلى سبيل المثال، تُعد حجرة الملكة متمركزة من الشمال إلى الجنوب، لكنها ليست متمركزة بدقة من الشرق إلى الغرب، فيما تقع حجرة الملك جنوب المحور المركزي للهرم بشكل واضح، وهي تفاصيل يصعب تفسيرها إذا كان البناء قد تم عبر منحدرات خارجية تسمح بحرية توزيع الغرف بشكل متناظر.

وترى الدراسة أن هذه الانحرافات قد تكون نتيجة اضطرار البنّائين للتكيف مع القيود التي فرضتها أنظمة الرفع الداخلية.

فرضية قابلة للاختبار

ومن النقاط المهمة التي طرحتها الدراسة أنها تقدم تنبؤات يمكن اختبارها، أبرزها أن الهرم لا يحتوي على غرف ضخمة غير مكتشفة في قلبه، وهو ما تدعمه مسوحات حديثة باستخدام تقنية مسح الميونات.

لكن الباحث لم يستبعد وجود ممرات صغيرة أو بقايا لمنحدرات داخلية قرب الأطراف الخارجية للهرم، خاصة في المناطق العليا.

وفي حال دعمت الاكتشافات القادمة هذه النظرية، فقد تُحدث تحولاً كبيراً في فهم العلماء ليس فقط لطريقة بناء الهرم الأكبر، بل أيضاً لأساليب تشييد الأهرامات في مصر القديمة بشكل عام.

