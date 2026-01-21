الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
منوعات
2026-01-21 | 08:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
لا يزال بناء الهرم الأكبر في الجيزة أحد أكثر الألغاز التي حيّرت علماء الآثار عبر التاريخ، خاصة في ظل غياب أي نصوص مصرية قديمة تشرح بشكل واضح كيف تم رفع الكتل الحجرية الضخمة وتجميعها بهذه الدقة والسرعة.
وعلى الرغم من أن النظريات التقليدية تعتمد على استخدام المنحدرات الخارجية والبناء بشكل تدريجي طبقة تلو الأخرى، إلا أنها تواجه صعوبة في تفسير كيفية رفع أحجار يصل وزن بعضها إلى 60 طناً إلى ارتفاعات كبيرة خلال فترة يُعتقد أنها لم تتجاوز عقدين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن دراسة جديدة طرحت تفسيراً مختلفاً، مشيرة إلى أن الهرم ربما شُيّد باستخدام نظام داخلي من الأثقال الموازنة وآليات تشبه البكرات، كانت مخفية داخل بنيته.
وبحسب البحث المنشور في مجلة Nature، قام الدكتور سيمون أندرياس شيرينغ من كلية طب ويل كورنيل في نيويورك بحسابات تشير إلى أن العمال كانوا قادرين على رفع ووضع الكتل الحجرية بسرعة مذهلة، قد تصل أحياناً إلى كتلة واحدة في الدقيقة.
وأوضح الباحث أن هذا الإنجاز لا يمكن تفسيره بالاعتماد على السحب اليدوي فقط، بل يرجّح أنه تم عبر أثقال موازنة منزلقة تولّد القوة اللازمة لرفع الحجارة إلى المستويات العليا من هرم خوفو.
ممرات داخلية قد تكون "منحدرات بناء"
واستندت الدراسة إلى وجود عناصر معمارية داخل الهرم قد تدعم هذا التصور، إذ اعتبرت أن الممر الصاعد والمعرض الكبير (Grand Gallery) لم يكونا مجرد ممرات رمزية أو احتفالية، بل قد يكونان منحدرين داخليين كانت تتحرك عبرهما الأثقال الموازنة لتوليد قوة الرفع.
أما غرفة ما قبل حجرة الملك (Antechamber)، والتي كان يُعتقد سابقاً أنها جزء من نظام أمني لمنع لصوص المقابر، فقد أعادت الدراسة تفسيرها باعتبارها محطة رفع تشبه نظام البكرة، قادرة على التعامل حتى مع أثقل الكتل.
ووفقاً لهذا التصور، فإن الهرم ربما بُني من الداخل إلى الخارج، عبر إنشاء نواة داخلية أولاً، ثم استخدام أنظمة رفع مخفية لرفع الحجارة تدريجياً مع نمو البناء.
دلائل على "إجهاد ميكانيكي" داخل الهرم
وأشار شيرينغ إلى وجود خدوش وآثار تآكل ولمعان على جدران "المعرض الكبير"، معتبراً أنها قد تكون دليلاً على مرور زلاجات ثقيلة مراراً وتكراراً، وهو ما يتوافق مع حركة أحمال منزلقة وليس حركة بشرية عادية أو استخدام طقوسي.
كما لفت إلى أن وجود أخاديد في الجدران الجرانيتية ودعامات حجرية قد تكون حملت عوارض خشبية، إضافة إلى خشونة غير معتادة في التشطيب، كلها مؤشرات على أن المكان كان "وظيفياً" أكثر منه غرفة مكتملة لأغراض رمزية.
وفي إعادة البناء التي اقترحتها الدراسة، كانت الحبال تمر فوق جذوع خشبية مثبتة داخل الغرفة، ما يسمح للعمال برفع كتل قد تصل إلى 60 طناً، مع إمكانية تعديل قوة الرفع عند الحاجة بطريقة تشبه "تغيير السرعات".
تصميم غير متماثل… بسبب قيود هندسية؟
وذهبت الدراسة أبعد من ذلك، معتبرة أن التخطيط الداخلي للهرم يعكس حلولاً هندسية أكثر من كونه تصميماً رمزياً متقناً، إذ إن بعض الغرف والممرات تبدو قريبة من محور رأسي مشترك لكنها ليست في مركز مثالي.
فعلى سبيل المثال، تُعد حجرة الملكة متمركزة من الشمال إلى الجنوب، لكنها ليست متمركزة بدقة من الشرق إلى الغرب، فيما تقع حجرة الملك جنوب المحور المركزي للهرم بشكل واضح، وهي تفاصيل يصعب تفسيرها إذا كان البناء قد تم عبر منحدرات خارجية تسمح بحرية توزيع الغرف بشكل متناظر.
وترى الدراسة أن هذه الانحرافات قد تكون نتيجة اضطرار البنّائين للتكيف مع القيود التي فرضتها أنظمة الرفع الداخلية.
فرضية قابلة للاختبار
ومن النقاط المهمة التي طرحتها الدراسة أنها تقدم تنبؤات يمكن اختبارها، أبرزها أن الهرم لا يحتوي على غرف ضخمة غير مكتشفة في قلبه، وهو ما تدعمه مسوحات حديثة باستخدام تقنية مسح الميونات.
لكن الباحث لم يستبعد وجود ممرات صغيرة أو بقايا لمنحدرات داخلية قرب الأطراف الخارجية للهرم، خاصة في المناطق العليا.
وفي حال دعمت الاكتشافات القادمة هذه النظرية، فقد تُحدث تحولاً كبيراً في فهم العلماء ليس فقط لطريقة بناء الهرم الأكبر، بل أيضاً لأساليب تشييد الأهرامات في مصر القديمة بشكل عام.
منوعات
الهرم
الأكبر
الجيزة
يقترب
الحل…
جديدة
بناؤه
رُفعت
الحجارة
بسرعة
مذهلة
التالي
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-12
القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
أخبار دولية
2025-11-12
القضاء الأسترالي يمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
0
خبر عاجل
2025-11-02
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
خبر عاجل
2025-11-02
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
0
أخبار لبنان
2026-01-13
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد
أخبار لبنان
2026-01-13
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد
0
أخبار لبنان
2025-11-04
نجاة صليبا تكشف عن قرار قضائي بوقف البناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت لحماية البيئة البحرية
أخبار لبنان
2025-11-04
نجاة صليبا تكشف عن قرار قضائي بوقف البناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت لحماية البيئة البحرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:28
"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)
منوعات
10:28
"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)
0
منوعات
10:16
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
منوعات
10:16
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
0
منوعات
09:39
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
منوعات
09:39
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
0
منوعات
07:24
"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير
منوعات
07:24
"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:22
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك
خبر عاجل
09:22
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك
0
أمن وقضاء
03:18
شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة
أمن وقضاء
03:18
شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
اخبار البرامج
16:00
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
0
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
0
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
2
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
3
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
4
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
5
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
6
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
7
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
8
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More