لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة

واستندت الدراسة إلى وجود عناصر معمارية داخل الهرم قد تدعم هذا التصور، إذ اعتبرت أن الممر الصاعد والمعرض الكبير (Grand Gallery) لم يكونا مجرد ممرات رمزية أو احتفالية، بل قد يكونان منحدرين داخليين كانت تتحرك عبرهما الأثقال الموازنة لتوليد قوة الرفع.أما غرفة ما قبل حجرة الملك (Antechamber)، والتي كان يُعتقد سابقاً أنها جزء من نظام أمني لمنع لصوص المقابر، فقد أعادت الدراسة تفسيرها باعتبارها محطة رفع تشبه نظام البكرة، قادرة على التعامل حتى مع أثقل الكتل.ووفقاً لهذا التصور، فإن الهرم ربما بُني من الداخل إلى الخارج، عبر إنشاء نواة داخلية أولاً، ثم استخدام أنظمة رفع مخفية لرفع الحجارة تدريجياً مع نمو البناء.وأشار شيرينغ إلى وجود خدوش وآثار تآكل ولمعان على جدران "المعرض الكبير"، معتبراً أنها قد تكون دليلاً على مرور زلاجات ثقيلة مراراً وتكراراً، وهو ما يتوافق مع حركة أحمال منزلقة وليس حركة بشرية عادية أو استخدام طقوسي.كما لفت إلى أن وجود أخاديد في الجدران الجرانيتية ودعامات حجرية قد تكون حملت عوارض خشبية، إضافة إلى خشونة غير معتادة في التشطيب، كلها مؤشرات على أن المكان كان "وظيفياً" أكثر منه غرفة مكتملة لأغراض رمزية.وفي إعادة البناء التي اقترحتها الدراسة، كانت الحبال تمر فوق جذوع خشبية مثبتة داخل الغرفة، ما يسمح للعمال برفع كتل قد تصل إلى 60 طناً، مع إمكانية تعديل قوة الرفع عند الحاجة بطريقة تشبه "تغيير السرعات".وذهبت الدراسة أبعد من ذلك، معتبرة أن التخطيط الداخلي للهرم يعكس حلولاً هندسية أكثر من كونه تصميماً رمزياً متقناً، إذ إن بعض الغرف والممرات تبدو قريبة من محور رأسي مشترك لكنها ليست في مركز مثالي.فعلى سبيل المثال، تُعد حجرة الملكة متمركزة من الشمال إلى الجنوب، لكنها ليست متمركزة بدقة من الشرق إلى الغرب، فيما تقع حجرة الملك جنوب المحور المركزي للهرم بشكل واضح، وهي تفاصيل يصعب تفسيرها إذا كان البناء قد تم عبر منحدرات خارجية تسمح بحرية توزيع الغرف بشكل متناظر.وترى الدراسة أن هذه الانحرافات قد تكون نتيجة اضطرار البنّائين للتكيف مع القيود التي فرضتها أنظمة الرفع الداخلية.ومن النقاط المهمة التي طرحتها الدراسة أنها تقدم تنبؤات يمكن اختبارها، أبرزها أن الهرم لا يحتوي على غرف ضخمة غير مكتشفة في قلبه، وهو ما تدعمه مسوحات حديثة باستخدام تقنية مسح الميونات.لكن الباحث لم يستبعد وجود ممرات صغيرة أو بقايا لمنحدرات داخلية قرب الأطراف الخارجية للهرم، خاصة في المناطق العليا.وفي حال دعمت الاكتشافات القادمة هذه النظرية، فقد تُحدث تحولاً كبيراً في فهم العلماء ليس فقط لطريقة بناء الهرم الأكبر، بل أيضاً لأساليب تشييد الأهرامات في مصر القديمة بشكل عام.