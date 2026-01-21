الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته

منوعات
2026-01-21 | 10:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كنت أعيش كأنثى&quot;… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته

روت شخصية أميركية تُدعى كريستي أمبروز – والتي تبلغ اليوم 50 عاماً وتُعرف باسم جيم – تفاصيل صادمة عن سرّ عائلي أخفي عنها لسنوات طويلة، بعدما اكتشف أنها وُلدت بصفات ثنائية الجنس (Intersex) وتحمل كروموسومات XY، وأنها خضعت لجراحة طبية وهي رضيعة بهدف جعل أعضائها التناسلية تبدو أنثوية.

وفي وثائقي بعنوان The Secret of Me ، تحدث جيم عن رحلته الطويلة نحو تقبّل الذات، كاشفاً أن طفولته في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا كانت تبدو "طبيعية" إلى حد كبير، إذ عاش وسط عائلة محبة، ومارس الرياضة ضمن فريق كرة القدم، وكان يقضي وقتاً طويلاً في اللعب خارج المنزل.

وأوضح أنه كان ميّالاً لأسلوب "الصبيانية" أو ما يُعرف بـ"tomboy"، وكان يجد صعوبة في تقبّل الملابس الأنثوية التي كانت والدته تشجعه على ارتدائها، معتقداً حينها أن الأمر مجرد خلاف طبيعي بين الأهل والأبناء خلال مرحلة المراهقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

اكتشاف الحقيقة في الجامعة

لكن في سن الـ19، انقلبت حياته رأساً على عقب، عندما اكتشف الحقيقة خلال عامه الأول في الجامعة عام 1995. وقال إنه كان يحضر مادة في "الدراسات النسوية"، ولاحظ تفاعل الطلاب بصدمة واستغراب أثناء مناقشة كتاب يتحدث عن أطفال يولدون بأعضاء تناسلية "غير نمطية" وفق المعايير الطبية.

وأضاف أنه بدأ يقرأ عن كيفية اتخاذ الأهل والأطباء قرار "تحديد الجنس" للطفل عبر تدخلات جراحية مبكرة، ليفاجأ بأنه يتحدث عن قصته هو شخصياً، ما دفعه فوراً للتوجه إلى عيادة الطبيب وطلب ملفه الطبي.

وقال جيم إنه فتح السجلات داخل سيارته، ليصطدم بأول سطر يذكر عبارة "XY"، متسائلاً بغضب: لماذا يتم إجراء فحوصات كروموسومات لي؟ ولماذا لم يخبرني أحد؟

وتحدث عن شعوره بالخذلان قائلاً إن اكتشافه للحقيقة وحيداً ومن دون دعم أو تفسير تسبب له بألم نفسي كبير، خصوصاً بعدما ربط ذلك بسنوات من التنمر والاختلاف وعدم الشعور بالانتماء.

الطبيب يبرّر… والوثائقي يكشف التفاصيل

وتضمن الوثائقي شهادة للطبيب ريتشارد كارتر، وهو طبيب مسالك بولية متقاعد أجرى الجراحة لجيم وهو رضيع، حيث قال إن الحالة كانت تُصنف طبياً كـ“أعضاء تناسلية ملتبسة”، وهي حالة يصعب فيها تحديد الجنس بالنظر فقط.

وأضاف أن التفكير الطبي في سبعينيات القرن الماضي كان يميل إلى إجراء "تصحيح جراحي" مبكر، مشيراً إلى أن القرار كان "تشريحياً" بالدرجة الأولى لأن تشكيل الأعضاء لتبدو أنثوية كان – وفق وصفه – أسهل من جعلها تبدو ذكرية.

معاناة مع الهرمونات… ثم قرار تغيير المسار

وكشف جيم أنه خلال طفولته، أخبرته والدته في سن 12 تقريباً أنه سيضطر لتناول أدوية تساعده على نمو الثديين والظهور بشكل يشبه الفتيات، ثم أبلغته لاحقاً بأنه لن يتمكن من الإنجاب، في لحظة وصفها بأنها كانت مؤلمة للغاية.

وخلال سنوات المراهقة، بدأ بتناول هرمون الإستروجين، لكنه أكد أنه لم يشعر بالراحة تجاه التغيرات التي طرأت على جسده. وبعد اكتشاف الحقيقة في عمر 19، توقف عن تناول الهرمونات لفترة، قبل أن يطلب الأطباء منه العودة للعلاج بسبب تراجع كثافة العظام، مع خيار بديل هو تناول هرمون التستوستيرون.

وقال جيم إنه اختار التستوستيرون رغم تردده في البداية، لكنه بدأ يشعر تدريجياً بالانسجام مع جسده، وبأنه أصبح أكثر راحة "في جلده".

كما أشار إلى أنه أجرى لاحقاً عمليات إضافية، بينها استئصال الثديين وإزالة العملية السابقة، قائلاً إنه كان يسعى إلى "استعادة جسده" بأكبر قدر ممكن.

نشاط حقوقي ورسالة إنسانية

وكرّس جيم جزءاً كبيراً من حياته للدفاع عن حقوق الأشخاص ثنائيي الجنس، معارضاً التدخلات الجراحية غير الضرورية طبياً على الأطفال، ومؤكداً أن أجساد الأطفال ملك لهم، ويجب احترام حقهم في القرار عندما يكبرون.

ورغم ذلك، قال إنه مع مرور الوقت أصبح يفهم أن الكثير من الأهالي لا يقصدون إيذاء أطفالهم، لكنهم يتصرفون وفق معتقدات اجتماعية وطبية قديمة تفرض شكلين فقط للأجساد، مؤكداً أن التغيير يحتاج إلى وعي ثقافي طويل الأمد.

وفي ختام الوثائقي، تم عرض معلومة لافتة تقول إن نحو 1 من كل 2000 طفل يولد باختلافات تناسلية قد تعرضه لخطر التدخل الجراحي، وأن ما يُعرف بعمليات “التصحيح” ما زال يحدث في العديد من الدول حول العالم، وسط حملات مستمرة تطالب بوقف هذه الإجراءات غير الضرورية طبياً.

منوعات

كأنثى"…

اكتشف

المرعب

أخفته

عائلته

حياته

LBCI التالي
"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)
بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-01-13

ليندسي غراهام: الكابوس الطويل الذي يعيشه الشعب الإيرانيّ سينتهي قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-06

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
منوعات
2025-11-04

تعرضت لحادث مرعب ودخلت في غيبوبة... امرأة تروي قصتها المؤثرة :"أعتقد أن هاتفي أنقذ حياتي"

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

"القوات" عن "أبو عمر": لا نعرفه لا من قريب ولا من بعيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:28

"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)

LBCI
منوعات
09:39

بعد 8 إجهاضات… سيدة تحمل بتوأم بشكل طبيعي وتكشف: هذا النظام الغذائي غيّر حياتي ومنحني معجزة

LBCI
منوعات
08:58

لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة

LBCI
منوعات
07:24

"كرامته كانت كل شيء بالنسبة له"... بعد العثور عليه ميتاً بمنزله: تقرير طبي يكشف حقائق صادمة عن رحيل بطل شطرنج شهير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:42

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
آخر الأخبار
10:07

ترامب: هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان وسنرى ما سيحصل هناك

LBCI
آخر الأخبار
12:00

غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More