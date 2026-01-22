توقّفوا عن رمي الطعام المحترق فورًا... لهذا السبب!

قد يبدو رمي الطعام المحترق في سلة المهملات تصرّفًا بديهيًا، لكنه في الواقع قد يعرّض منزلك وحياتك لخطر كبير.

جميعنا مررنا بتجربة احتراق الطعام عن طريق الخطأ: شريحة خبز تُنسى في المحمّصة، مؤقّت يُضبط بشكل خاطئ، أو طبق يُترك في الفرن أكثر من اللازم. ورغم أن الطعام المحترق غير صالح للأكل، إلا أن التخلص منه فورًا عبر رميه في سلة المهملات قد يكون تصرّفًا بالغ الخطورة.

بحسب ألكسندرا فيشر، وهي مسعفة طبية سابقة عملت لمدة عشر سنوات في أحد أقسام الإطفاء في الولايات المتحدة، فإن رمي الطعام المحترق وهو لا يزال ساخنًا في القمامة قد يؤدي إلى اندلاع حريق داخل المنزل.

وفي مقطع مصوّر نشرته عبر "إنستغرام"، حذّرت فيشر من هذا السلوك الشائع، موضحة أن الحرارة المتبقية في الطعام المحترق يمكن أن تتفاعل مع المواد القابلة للاشتعال داخل سلة المهملات، مثل الورق أو البلاستيك، ما قد يتسبب بحريق مفاجئ دون سابق إنذار.

وأكدت أن كثيرًا من حوادث الحرائق المنزلية التي تعاملت معها خلال عملها كانت نتيجة تصرّفات بسيطة وغير محسوبة، داعية إلى ترك الطعام المحترق يبرد تمامًا، أو وضعه في وعاء مقاوم للحرارة بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال قبل التخلص منه.

تحذير بسيط، لكنه قد يمنع كارثة حقيقية داخل المنزل.