صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)

وثّق مقطع فيديو مرعب لحظة انهيار لعبة ملاهٍ مكتظّة بالركاب في الهند، ما أدى إلى سقوط عشرات الأطفال أرضًا وسط صراخ وهلع.

وأُصيب ما لا يقل عن 14 طفلًا، بينهم حالتان خطِرتان، بعدما انهارت فجأة أرجوحة عملاقة على شكل تنّين أثناء تشغيلها يوم الاثنين، واصطدمت بجدار مجاور داخل مدينة ملاهٍ مؤقتة في ولاية ماديا براديش.

ويُظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الأطفال وهم يتطايرون من على اللعبة لحظة الانهيار، فيما هرع المتواجدون في المكان لمساعدة المصابين الممدّدين على الأرض. وقد نُقل الجرحى إلى المستشفى وهم يعانون كسورًا وجروحًا وكدمات متفاوتة، في حين نجا عدد من الأطفال الذين ظلّوا معلّقين على اللعبة بأعجوبة دون إصابات.

وبحسب شهود عيان، بدت اللعبة قبل الحادثة مكتظّة بشكل خطير وغير مستقرة، ما أثار تساؤلات جدّية حول إجراءات السلامة والرقابة في هذه الملاهي، وفتح باب التحقيق لمعرفة أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين.